Auto prallt gegen Baum: Zwei Schwerverletzte - S271 gesperrt

erschienen am 04.12.2016



Pöhla/Rittersgrün. Bei einem Unfall auf der Karlsbader Straße (S271) zwischen Pöhla und Rittersgrün sind am Sonntagnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach ersten Informationen kam ein Skoda ca. einen Kilometer vor dem Ortseingang Pöhla in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden eingeklemmt. Feuerwehrleute konnten die Beifahrertür entfernen und die Insassen befreien. Beide erlitten schwere Verletzungen und kamen mit einem Rettungswagen beziehungsweise einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Da Betriebsmittel ausliefen, kamen die Feuerwehren Schwarzenberg, Rittersgrün und Pöhla zum Einsatz. Die Straße musste mehrere Stunden voll gesperrt werden. (mär/nikm)