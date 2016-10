Breitenbrunn: 73-jähriger Autofahrer stirbt bei Kollision mit Baum

erschienen am 25.10.2016



Breitenbrunn. Bei einem Unfall in Breitenbrunn ist am Montag ein 73-Jähriger ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich kurz vor 13 Uhr auf der Staatsstraße 272. Kurz nach dem Ortsausgang von Breitenbrunn in Richtung Johanngeorgenstadt kam der Fahrer mit seinem Honda nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer erlitt schwerste Verletzungen und starb im Krankenhaus. (fp)