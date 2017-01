Neue App informiert über Wintersportbedingungen auf der Kammloipe

erschienen am 20.01.2017



Johanngeorgenstadt. App in die Loipe: Rechtzeitig vor dem Wintersport-Wochenende, das toll zu werden verspricht, hat die Arbeitsgemeinschaft Kammloipe Erzgebirge/Vogtland eine Smartphone-App veröffentlicht. Das Programm informiert über die Wintersportbedingungen auf der 36 Kilometer langen Langlauf-Strecke zwischen Johanngeorgenstadt (Erzgebirge) und Schöneck (Vogtland). Wintersportfreunde haben Zugriff auf mehrere Webcams und erfahren, welche Veranstaltungen es im Einzugsgebiet der Loipe gibt. "Wer in Leipzig, Dresden oder Chemnitz wohnt, soll mit wenigen Klicks schauen können, wie es auf dem Erzgebirgskamm aussieht, ob die Loipe gespurt ist und ob sich eine Anfahrt lohnt", sagt Holger Hascheck, der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft.

Die Entwicklung der App hat rund 26.000 Euro gekostet. Der Löwenanteil wurde über Fördermittel der Europäischen Union und des Freistaats Sachsen finanziert. Die Arbeitsgemeinschaft, die aus Kommunen, Vereinen, Hoteliers und Gastronomen besteht, hat 5000 Euro beigesteuert. Die App gibt es vorerst nur für das Betriebssystem Android. Eine Version für Windows Phone folgt Kürze, die App für I-Phones ist in Vorbereitung. (mu)