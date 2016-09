Rauschgiftschmuggel: Frau versteckt Crystal im Intimbereich

erschienen am 21.09.2016



Johanngeorgenstadt. 50 Gramm Crystal hatte eine 26-Jährige an einer intimen Stelle ihres Körper versteckt. Am Dienstagmittag war sie am Grenzübergang in Johanngeorgenstadt in eine Zollkontrolle geraten. Während der Kontrolle habe die Frau aus Gera das Crystal dann freiwillig herausgegeben, teilte das Hauptzollamt in Erfurt jetzt mit.

Das Crystal mit einem Straßenverkaufswert von etwa 4000 Euro wurde beschlagnahmt. Inzwischen habe das Amtsgericht Chemnitz einen Haftbefehl erlassen, heißt es weiter. Im Falle einer Verurteilung erwarte die Frau eine Haftstrafe von mindestens zwei Jahren. (suki)