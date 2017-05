Steinheidel: 390 Gramm Crystal Meth beschlagnahmt - Haftbefehl erlassen

erschienen am 05.05.2017



Steinheidel. Die Beamten des Hauptzollamtes in Erfurt haben am Donnerstagabend in Steinheidel 390 Gramm der Droge Crystal Meth im Wert von rund 27.000 Euro sichergestellt. Wie das Hauptzollamt Erfurt am Freitag berichtet, hatte ein 34-Jähriger zunächst versucht, sich einer Kontrolle in Johanngeorgenstadt zu entziehen. Mit einem Pkw fuhr er in Richtung Steinheidel, wo er einen Verkehrsunfall verursachte und anschließend seine Flucht zu Fuß fortsetzte. Dabei sahen die nachfolgenden Zöllner, wie er zwei Päckchen wegwarf, in denen sich schließlich das beschlagnahmte Crystal Meth befand. Die Beamten konnten den Flüchtigen schließlich in Steinheidel fassen.

Wie sich in Folge der Ermittlungen herausstellte, ist der 34-Jährige nicht in Besitz eines Führerscheins. Zudem war das Fluchtfahrzeug nicht zugelassen. Im Zuge der Folgemaßnahmen konnte in der Wohnung des Beschuldigten eine weitere Person festgenommen werden, die mit dem Drogenschmuggel in Verbindung gebracht wird. Die Ermittlungen dauern weiter an. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz erließ das zuständige Amtsgericht heute Haftbefehl gegen die Beschuldigten. (fp)