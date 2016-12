Zoll beschlagnahmt mehr als 800 illegale Böller in Johanngeorgenstadt

erschienen am 19.12.2016



Johanngeorgenstadt. Mehr als 800 illegale Böller haben Zollbeamte am Samstag bei einer Kontrolle in Johanngeorgenstadt beschlagnahmt. Wie das Hauptzollamt Erfurt am Montag mitteilte, brachten ein 18-Jähriger, ein 21-Jähriger und ein 22-Jähriger aus Nordhausen und Sangerhausen die Feuerwerkskörper zu Fuß über die Grenze von der Tschechischen Republik nach Deutschland.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Feuerwerkskörper, darunter auch zwölf sogenannte Kugelbomben, nicht die erforderlichen Kennzeichnungen aufwiesen. Wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren ein. (fp)