Erneut Warnstreik bei FSG in Oelsnitz

erschienen am 01.02.2017



Oelsnitz. Nachdem am Dienstag die Beschäftigten der Frühschicht beim Automobilzulieferer FSG in Oelsnitz/E. bereits an einem zweistündigen Warnstreik teilgenommen hatten, hat die IG Metall für Mittwoch ab 20 Uhr die Spätschicht zu einer Warnstreikaktion aufgerufen. "Der Druck auf die Geschäftsleitung soll aus allen drei Schichten kommen. Der Arbeitgeber muss endlich ein verhandlungsfähiges Angebot auf den Tisch legen. Noch sind es Warnstreiks. Doch die Stimmung beim ersten Warnstreik war sehr gut, dass sollten die Herren des Managements nicht unterschätzen", so Mario John, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Chemnitz. Die Gewerkschaft fordert fünf Prozent plus X mehr Geld, um nicht den Anschluss an die Entgeltlinie der sächsischen Metallindustrie zu verlieren. Für die rund 700 Mitarbeiter der FSG Automotive gilt ein Firmentarifvertrag, der zum 31. Dezember 2016 ausgelaufen war. (bjost)