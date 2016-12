Identität der Toten aus dem Beuthenbach geklärt

erschienen am 01.12.2016



Beutha. Die Identität der am 27. November im Stollberger Ortsteil Beutha gefundenen weiblichen Leiche ist geklärt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, handelt es sich bei der Toten um eine 77-jährige Vermisste, nach der die Polizei seit dem 7. Oktober öffentlich gefahndet hatte.

Die Leiche hatte offenbar schon länger im Beuthenbach gelegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden vor. (fp)