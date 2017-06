Niederwürschnitzer Rat hält an Eingemeindung nach Stollberg fest

erschienen am 19.06.2017



Niederwürschnitz. Der Gemeinderat von Niederwürschnitz hat den Antrag von Ratsmitglied Steffen Kaddereit (Linke), den Beschluss zur Eingemeindung nach Stollberg aufzuheben, am Montagabend abgelehnt. Die Entscheidung fiel denkbar knapp: sechs Räte stimmten dafür, sechs dagegen, einer enthielt sich der Stimme.

Die Ratsentscheidung gibt nicht das Votum der Wähler zur Bürgermeisterwahl am Sonntag wider. Die beiden Verfechter der Selbstständigkeit, Matthias Anton und Steffen Kaddereit, hatten zusammen knapp 76 Prozent aller abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereint, Pro-Stollberg-Kandidat Uwe Landmann kam auf 24,1 Prozent. Anton, der die Bürgermeisterwahl gewonnen hatte, war als Gast auf der Ratssitzung und kündigte unmittelbar danach an, das Thema bereits in seiner ersten Sitzung als Ortschef wieder auf die Tagesordnung zu bringen.

Der Gemeinderat hatte im November 2014 einstimmig den Beschluss gefasst, einen Antrag auf Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft mit Lugau und Eingliederung nach Stollberg zu stellen. Dieser Antrag liegt derzeit im sächsischen Ministerium des Innern und ist noch nicht entschieden. Im Vorfeld der Bürgermeisterwahl wurde deutlich, dass eine große Zahl der Niederwürschnitzer nicht hinter dieser Entscheidung steht, was einen Teil der Räte jetzt umschwenken ließ. (vh)