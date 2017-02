Oelsnitz: Fasching hat Schieflage

erschienen am 02.02.2017



Oelsnitz. Die vier Faschingsveranstaltungen der laufenden Saison in Oelsnitz sind in Sack und Tüten. Zwischen dem 11. und 27. Februar wird in der örtlichen Stadthalle viermal gefeiert. Doch hinter den Kulissen rumort es in der Oelsnitzer Carnevalsvereinigung (OCV). Denn die Finanzierung der Veranstaltungen erweist sich als zunehmend schwierig. Daher richtete OCV-Präsident Kai Hobusch einen Hilferuf an den Rat - und blitzte ab. "Keine Optionen für eine Senkung der Nutzungsgebühren", schrieb Bürgermeister Bernd Birkigt dem Jecken ins Stammbuch. Wenn sich an den Rahmenbedingungen nichts ändere, stünden drei Veranstaltungen 2018 zur Disposition, so Hobusch. (bjost)