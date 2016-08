RotlichtsÃ¼nder zwingt Erzgebirgsbahn zur Gefahrenbremsung

Rotlichtsünder zwingt Erzgebirgsbahn zur Gefahrenbremsung

erschienen am 25.08.2016



Thalheim. Ein Zugführer der Erzgebirgsbahn von Thalheim nach Chemnitz hat am Mittwochnachmittag kurz nach der Ausfahrt aus dem Bahnhof Thalheim eine Gefahrenbremsung einleiten müssen. Verletzt wurde niemand. Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, fuhr ein Pkw gegen 17 Uhr trotz Rotlicht mit unverminderter Geschwindigkeit über den unbeschrankten Bahnübergang. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Triebfahrzeugführer eine Schnellbremsung einleiten.

Laut Aussage des Zugführers soll es sich um einen schwarzen oder dunkelblauen Pkw gehandelt haben. Die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr laufen. Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0371/4615105. (fp)