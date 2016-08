Thalheim: Autofahrer meldet sich nach Zug-Notbremsung

erschienen am 26.08.2016



Thalheim. Nach der Notbremsung eines Zugs der Erzgebirgsbahn am Mittwoch in Thalheim hat sich der Fahrer gemeldet, der mit seinem Auto bei Rotlicht über einen unbeschrankten Bahnübergang gefahren war und das Manöver ausgelöst hatte. Die Bundespolizei hatte tags darauf einen Zeugenaufruf gestartet. Sie ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. (fp)