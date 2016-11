Verkehrsverbund: Citybahn-Linie wird ab 2018 nach Oelsnitz/E. verlängert

erschienen am 16.11.2016



Stollberg/Oelsnitz . Stollberg/Oelsnitz. Die Arbeiten zur Verlängerung der Citybahnlinie von Stollberg ins erzgebirgische Oelsnitz sollen im Jahr 2018 beginnen, Ende 2019 ist die Inbetriebnahme anvisiert. Das sagte Mathias Korda, Geschäftsbereichsleiter Verkehr/Infrastruktur beim Verkehrsverbund Mittelsachsen, auf einer Informationsveranstaltung. Die Kosten für diese sogenannte Stufe 5 des Chemnitzer Modells bezifferte Korda mit 43 Millionen Euro.

Für die Erweiterung der Pilotstrecke Chemnitz-Stollberg werden 3,5 Kilometer Gleise neu verlegt, eine Brücke und eine Autobahnunterführung gebaut. Außerdem muss die neue sowie ein Teil der Bestandsstrecke elektrifiziert werden. Auf dem Neubauabschnitt entstehen vier Haltepunkte, zudem wird in Mitteloelsnitz ein zusätzlicher Halt gebaut. Bisher mussten mit der Citybahn aus Chemnitz kommende Fahrgäste in Stollberg in dieselbetriebene Fahrzeuge umsteigen, die Linie führte zudem über Niederdorf nach Oelsnitz, nicht wie zukünftig direkt durch das Stollberger Gewerbegebiet. Mit der Inbetriebnahme der Direktverbindung wird auch die Taktfolge auf 30 Minuten verdichtet. (vh)