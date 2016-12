Gornau: Feuerwehreinsatz entpuppt sich als Heiratsantrag

erschienen am 23.12.2016



Gornau. Einen ganz besonderen Heiratsantrag hat Verena Hofmann am Freitag im erzgebirgischen Gornau erlebt. Gegen 13 Uhr wurde sie in einer Firma in Gornau überrascht. Sie staunte dabei nicht schlecht, als die Kameraden der Feuerwehr Gornau mit Blaulicht und Martinshorn vorfuhren, um zusammen mit der Chefin in Sicherheit gebracht werden sollten. Draußen jedoch wurde ihr langsam klar, was geschehen war. Denn ihr Freund, Feuerwerhmann Marco Zienert, stand nicht in Einsatzuniform vor ihr, er stieg in Schlips und Jackett vom Löschfahrzeug. Mit den Worten "Du wolltest was Großes, jetzt bekommst du was Großes, willst du mich heiraten?" kniete er vor ihr. Ohne zu zögern und unter Tränen sagte Verena Hofmann ja. Danach wurde mit Sekt angestoßen. (bemä)