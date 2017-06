Mann greift 14-Jährigen mit Flasche an

erschienen am 07.06.2017



Zschopau. Ein bisher Unbekannter hat am Dienstag gegen 9 Uhr im Bereich des Busbahnhofs an der Waldkirchener Straße einen 14-Jährigen mit einer Flasche angegriffen. Der Jugendliche konnte den Schlag mit einer Hand abwehren, wobei er jedoch verletzt wurde. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Den deutsch sprechenden Täter beschrieb der 14-Jährige als etwa 1,70 Meter groß. Auffällig sei sein Dreitagebart und sein Bierbauch gewesen. Zudem konnte sich der Junge an eine schwarze Hose erinnern, die der Unbekannte trug. Für Hinweise Telefon 03735 6060. (fp)