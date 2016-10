"Rund um Zschopau": Veränderte Streckenführung gut angenommen

erschienen am 23.10.2016



Zschopau. Die Veranstalter des Enduro-Spektakels "Rund um Zschopau" sind zufrieden. Der Finallauf zur Internationalen Deutschen Enduro Meisterschaft ist am Samstag fast ohne Regen über die Bühne gegangen. Die veränderte Streckenführung mit der neuen Steilauffahrt in Waldkirchen sei gut angenommen worden, sagte der Vorsitzende des MSC Rund um Zschopau, Jan Kolomaznik nach dem Lauf im Gespräch mit der "Freien Presse". Auch das Festzelt auf dem Zschopauer Neumarkt war am Samstagabend gefüllt. Viele Besucher begrüßten es, dass die Zielankunft seit Jahren erstmals wieder im Stadtzentrum stattfand. (dit)