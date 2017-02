Versuchter sexueller Übergriff auf 15-Jährige

erschienen am 04.02.2017



Zschopau. Ein 15-jähriges Mädchen ist am Freitagabend, gegen 20.30 Uhr, auf der Gartenstraße in Zschopau belästigt worden. Nach Polizeiangaben war das Mädchen auf dem Nachhauseweg, als der Mann sie in Höhe der Einmündung Borngraben von hinten packte. Der Täter ergriff sie und zerrte an ihrer Kleidung. Das Opfer konnte dem Täter mit ihrem Knie einen Stoß versetzen, sodass sie die Flucht ergreifen konnte. Die 15-Jährige wurde leicht verletzt.

Nach Aussage der Zeugin soll der Täter etwa zwischen 1,75 und 1,80 m groß gewesen sein. Er hat eine schlanke Figur, eine dunkle Hautfarbe und schwarze, kurze, gekräuselte Haare. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke. Hinweise bitte an das Polizeirevier Marienberg unter der Telefonnummer 037356060. (fp)