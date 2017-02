Arbeitsagentur wegen Grippewelle dicht

erschienen am 14.02.2017



Flöha. Die Grippewelle macht auch vor der Geschäftsstelle der Arbeitsagentur in Flöha nicht Halt. Wie die Behörde soeben mitteilte, bleibt die Geschäftsstelle in der Kohlentraße 1a am Donnerstag und Freitag für Kunden ohne Termin geschlossen. "Die Kunden können ihre Anfragen und Anliegen entweder gebührenfrei über das Servicecenter (0800 4 5555 00) oder aber über die Online-Kanäle www.arbeitsagentur.de/eservice klären", heißt es in einer Mitteilung. Wer eine persönliche Beratung wünsche, werde gebeten, an beiden Tagen die Agentur in Freiberg oder die Niederlassung in Hainichen zu besuchen. (emst)