Augustusburger schippen Schnee für Motorradtreffen

erschienen am 06.01.2017



Zur Vorbereitung des 46. Wintertreffens der Motorradfahrer am 14. Januar in Augustusburg muss kräftig Schnee geschippt werden. Eine Woche vor dem Stelldichein der Biker kommt deshalb im Schloss auch schwere Technik zum Einsatz. So rücken Traktoristen der Agrar GmbH "Am Kunnerstein" mit ihren Zugmaschinen an. In der Altstadt kämpft der Bauhof schon seit Tagen gegen Schnee und Eis. Am Freitag holte die Truppe rund um den Markt zum großen Kehraus aus - nicht nur wegen des Wintertreffens, sagte Bürgermeister Dirk Neubauer (parteilos). "Denn so langsam gehen den Bewohnern der Altstadt die Parkplätze aus." (hd)