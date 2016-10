B 1000 hält den Laden am Laufen

Seit 20 Jahren gibt es Hermanns Kaufhalle in Gahlenz. Dass sich der Dorfladen noch immer halten kann, liegt vor allem am Lieferservice des Betreiber-Ehepaars.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 26.10.2016



Gahlenz. Das Schild an der Tür, auf dem die Öffnungszeiten stehen, dient hier ganz offensichtlich eher zur groben Orientierung: Es ist kurz vor halb 9 Uhr am Morgen, Gabriele Hermann hat erst vor wenigen Minuten ihr Geschäft betreten. In einer halben Stunde will sie öffnen. Doch die ersten zwei Kunden sind bereits durch. Eine Frau hat bestellte Blumen abgeholt, ein junger Mann hat sich mit Cola für den Arbeitstag eingedeckt. Auch in der nächsten halben Stunde bis zur offiziell ausgeschriebenen Öffnung des Dorfladens in Gahlenz kommen die Kunden, um Brötchen oder Zeitung zu holen. Und um einen kurzen Plausch zu halten.

Seit zwei Jahrzehnten ist das orangefarbene Gebäude in der Ortsmitte Einkaufsmöglichkeit und Treffpunkt für die Gahlenzer. Neben Lebensmitteln und anderen Produkten des täglichen Bedarfs von regionalen Produzenten hat Besitzerin Gabriele Hermann das Angebot erweitert. Frische Brötchen, ein Wühltisch mit Strickwaren, Spielwaren, Pflanzen, Schreibwaren und mehr: Man müsse sich etwas einfallen lassen, um bei der scheinbar übermächtigen Konkurrenz der großen Supermärkte überleben zu können, sagt die "Tante Emma" von Gahlenz.

Auf den Tag genau vor 20 Jahren eröffnete Gabriele Hermann ihren Dorfladen, zunächst als Küchenstudio mit kleiner Einkaufsmöglichkeit. Später wurde daraus eine reine Kaufhalle, die vor vier Jahren wieder verkleinert wurde. In den frei gewordenen Gewerberäumen bietet seither Jenifer Wolf Kosmetikartikel und mehr an. Die Abstimmung mit der Untermieterin funktioniere prima, sagt Gabriele Hermann, die die vergangenen zwei Jahre aber auch als die bisher schwersten bezeichnet. "Mir ging es gesundheitlich nicht wirklich gut", sagt die 59-Jährige. "Da war es umso wichtiger, mit meiner Angestellten Gabriele Oehme und meinem Mann Dieter zwei große Hilfen gehabt zu haben."

Aber nicht nur der Zusammenhalt der Mitarbeiter und die treue Stammkundschaft helfen beim Kampf ums Überleben als kleiner Dorfladen. Der entscheidende Vorteil ist blau, knattert und hat 26 Jahre auf dem Buckel: Mit einem Pritschenwagen der Marke B 1000 liefert Dieter Hermann täglich alles aus, was die Kunden bestellen. "Durch diesen Service erreichen wir auch die älteren Menschen, das ist unser großer Vorteil", sagt Gabriele Hermann.

Am heutigen Jubiläumstag wird übrigens nicht groß gefeiert, dafür sind am Freitag Geburtstagsaktionen wie Sonderangebote und Verlostungen geplant.