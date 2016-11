Bauland: Je näher an Chemnitz, desto größer die Nachfrage

Flöha, Augustusburg und Niederwiesa liegen bei Häuslebauern hoch im Kurs. In Oederan und Eppendorf sieht es anders aus. Wo es Grundstücke gibt, was sie kosten, wer neue Baugebiete ausweist.

Von Michael Kunze

erschienen am 30.11.2016



Flöha. Nah an Chemnitz und nicht zu klein - so ist das Grundstück beschaffen, das im Altkreis Flöha bei Häuslebauern hoch im Kurs steht. Das kostet. Wer mit wenig Geld auskommen muss, findet in größerer Entfernung zum Oberzentrum günstigere Bauplätze. Das ergab eine Umfrage der "Freien Presse" in den Rathäusern der Region, der zudem der alle zwei Jahre vom Landratsamt veröffentlichte Grundstücksmarktbericht für Mittelsachsen zugrunde liegt. Bis der nächste herauskommt, geht noch ein Jahr ins Land - Zeit, in der der Markt nicht rastet. Die aktuelle Lage je nach Kommune:

Flöha: "Die Nachfrage nach Bauparzellen für Eigenheime ist nach wie vor groß", so Stadtsprecher Reiner Schirmer. Die 11.000-Einwohner-Stadt liegt lediglich 14 Kilometer von Chemnitz entfernt. Preise für Grundstücke und Bauland betragen laut Grundstücksmarktbericht 19 bis 59 Euro je Quadratmeter, abhängig von der Lage. Überlegungen, Neubürger für die Kleinstadt zu gewinnen, existierten natürlich, sagt er. Zunächst sollen dazu Lücken in der Innenstadt geschlossen werden. "In diesem Zusammenhang wird 2017 die Stadt Grundstücke im Bebauungsplangebiet Bergmannsteig zum Verkauf anbieten." Gefragt seien Parzellen ab 500 Quadratmeter Größe - bei ungebrochenem Interesse aus Chemnitz, aber auch umliegenden Orten. Die Attraktivität steigern soll auch eine Kinderärztin, die nach lange fehlender Versorgung ab Januar im alten Rathaus in Flöha-Plaue eine Praxis eröffnet.

Augustusburg: Die mit rund 4600 Einwohnern kleinste Stadt im Altkreis ist 17 Kilometer entfernt von Chemnitz. Die Grundstücks- und Baulandpreise liegen mit durchschnittlich 45 bis 60 Euro höher als in Flöha. Bürgermeister Dirk Neubauer (parteilos) selbst schätzt aktuell 60 bis 90 Euro je Quadratmeter. "Das sind aber keine Zahlen der Statistik", sagte er. Die Nachfrage nach Bauland sei "unverändert hoch. Wir gehen davon aus, dass wir neue Flächen brauchen" - insbesondere, um junge Familien anzulocken. In Nachbarschaft zu Kindertagesstätte und Schule werden derzeit im Ortsteil Erdmannsdorf im Baugebiet Schenkenstraße zehn Grundstücke vorbereitet. Das Interesse sei groß. "Wir haben bereits jetzt 15 ernst zu nehmende Anfragen." Zudem seien langfristig in vorhandenen Baugebieten noch geringfügige Erweiterungen im neuen Flächennutzungsplan vorgesehen.

Niederwiesa: 4900 Einwohner, weniger als zehn Kilometer von Chemnitz entfernt - das ist Niederwiesa. 34 Euro je Quadratmeter muss im Schnitt aufbringen, wer im Hauptort Bauland kaufen möchte, bis zu 90 Euro im Ortsteil Lichtenwalde. "Im Vergleich zu den Vorjahren haben wir teils eine geringfügige Steigerung", so Bürgermeisterin Ilona Meier (parteilos). Bei überschaubarem Angebot deute dies darauf hin, dass Bauland "weiterhin stark nachgefragt ist". Meier begründet dies mit guter Infrastruktur und der Nähe zu Chemnitz. Aktuell werde der Flächennutzungsplan überarbeitet, angesichts des absehbaren zusätzlichen Bedarfs würden darin neue Wohnbauflächen ausgewiesen. "Die Standorte stehen aber noch nicht fest", sagt sie. Zu erkennen sei ein Trend zu größeren Grundstücken ab 700 Quadratmeter Fläche - nachgefragt von Familien aus der Gemeinde, die von Mietobjekten zu Eigentum wechselten, und Chemnitzern.

Leubsdorf: Mit 3450 Einwohnern ist das 21 Kilometer von Chemnitz entfernte Leubsdorf die kleinste Kommune im Altkreis. Der Quadratmeter Bauland kostet nach Auskunft von Bürgermeister Dirk Fröhlich konstant etwas mehr als 13Euro. Parzellen verkauft worden seien in den vergangenen fünf Jahren nur im Hauptort und im Ortsteil Hohenfichte, in dem derzeit das kleine Baugebiet Am Feldweg erschlossen werde. Ab Mitte 2017 kann hier gebaut werden. Sechs Parzellen soll es geben; eine sei bislang verkauft, so der CDU-Mann. Der Bedarf habe in den vergangenen Jahren zwar zugenommen, vor allem für 800 bis 1200 Quadratmeter große Flächen. 60 Prozent der Anfragen stammten aus der Gemeinde, der Rest von außerhalb. Weiteres Land auszuweisen, sei vorerst nicht vorgesehen.

Oederan: Die mit rund 8180 Einwohnern zweitgrößte Stadt der Region ist genausoweit entfernt vom OberzentrumChemnitz wie Leubsdorf, hat aber einen Bahnhalt. Im erschlossenen Baugebiet Am Schulberg legt laut Lothar Hofmeister aus der Stadtverwaltung 59 bis 69 Euro je Quadratmeter auf den Tisch, wer bauen will. Ab 35 Euro ist man andernorts in der Stadt im Rennen, in den Ortsteilen ab 15 Euro, sagt er. "Die verhaltene Nachfrage erzeugt wenig Druck auf den Preis", ergänzt er. Am Schulberg seien noch 20 Parzellen frei. Gesucht würden oft auch individuelle Standorte, denen in Randlagen teils aber planungsrechtliche Widerstände entgegenstünden. Pläne für weiteres Bauland gebe es nicht; Vorrang habe die Weiternutzung vorhandener Substanz, zumal sich die Zuwanderung von Bauwilligen in Grenzen halte. "Oftmals bauen Hiesige", so Hofmeister.

Eppendorf: Rund 4260 Einwohner zählt Eppendorf, mit 27 Kilometern liegt es am weitesten weg von Chemnitz. Grundstücke kosten laut Marktbericht im Schnitt 11 bis 42Euro je Quadratmeter. "Theoretisch ist freies Bauland vorhanden, das ein Bauträger vermarktet", informiert Bauamtsleiterin Ilona Hähner. "Gefragt wird jedoch eher nach bauträgerfreiem Land", ergänzt sie. Neue Gebiete auszuweisen, sei vorerst nicht angedacht - erst, "wenn die Lücken gefüllt sind". Wo freies Bauland verkauft werde, liege die Durchschnittsfläche bei 1400 Quadratmetern - und ist damit so groß wie nirgends sonst im Altkreis. Allerdings entfielen nur sechs Prozent aller Grundstücksverkäufe in der Gemeinde auf unbebaute Areale. Vorwiegend Einheimische wollten Wohneigentum darauf errichten, vereinzelt Leute aus Nachbarorten.