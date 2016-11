Baustellen: Ab Montag Ampeln in Augustusburg

erschienen am 11.11.2016



Augustusburg. Aufgrund von Arbeiten am Gasleitungsnetz kommt es ab Montag in Augustusburg zu Verkehrsbehinderungen. Das teilte am Freitag die Stadtverwaltung mit. Betroffen seien die Kreuzung Frankenberger Straße/An der Rodelbahn sowie die Marienberger Straße, Höhe Apotheke. In beiden Bereichen seien Ampelanlagen aufgestellt worden, die mit Baubeginn in Betrieb genommen werden.

Der Verkehr soll einspurig um die Baustellen herumgeführt werden. Lediglich die Straße der Einheit ist während der Arbeiten, die bis 25. November erledigt sein sollen, voll gesperrt. Die Umleitung erfolge über die Jägerhofgasse. Bei dem vom Energieversorger Eins Energie durchgeführten Arbeiten werden Gasdruckleitungen neu isoliert. (hd)