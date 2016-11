Betrugsprozess: Einigung über Strafmaß gescheitert

erschienen am 30.11.2016



Flöha/Chemnitz. Im Betrugsprozess gegen einen 43-jährigen Mann aus dem Raum Flöha am Landgericht Chemnitz sind seitens der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung erste Versuche zu einer Einigung gescheitert. Beide Parteien hatten sich außerhalb der öffentlichen Sitzung über einen möglichen Strafrahmen für den Angeklagten beraten, waren aber zu keinem übereinstimmenden Ergebnis gekommen.

Seit Mitte November muss sich der 43-jährige gelernte Elektriker wegen Betrugs in mehr als 200 Fällen vor Gericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, er habe zwischen 2006 bis 2010 rund 4,3 Millionen Euro als Darlehen von Privatleuten entgegengenommen, um mit diesem Geld an der Börse zu spekulieren. Dafür versprach er einen hohen Zinssatz. Zurückzahlen konnte er die Darlehen und die versprochenen hohen Zinsen ab 2010 aber nur zu einem geringen Teil. Insgesamt blieb er rund 3,5 Millionen Euro schuldig. Kommende Woche sind drei weitere Verhandlungstage geplant, ein Urteil könnte am Freitag nächster Woche fallen. (vt)