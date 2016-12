Betrugsprozess: Ermittler sprechen von Schneeballsystem

erschienen am 07.12.2016



Im Landgerichtsprozess gegen einen 43-jährigen Mann aus dem Raum Flöha, der wegen Betrugs in mehr als 200 Fällen angeklagt ist, haben heute Ermittler der Polizei vor Gericht ausgesagt. Sie berichteten von ihrer aufwendigen und teils schwierigen Ermittlungsarbeit. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, zwischen 2006 und 2010 rund 4,3 Millionen Euro als Darlehen von Privatleuten entgegengenommen und mit diesem Geld hochriskant an der Börse spekuliert zu haben. Rund 3,5 Millionen Euro konnte er nicht mehr zurückzahlen.

Unter anderem hatte einer der Beamten etwa 100 Geschädigte persönlich angehört und vernommen, weitere rund 100 Zeugen wurden schriftlich um Informationen gebeten. Der zweite Ermittler hatte die finanziellen Hintergründe und die nun im Prozess infrage stehenden Börsengeschäfte aufzudecken versucht. Dabei kam er zum Schluss, dass sich der Angeklagte bei den Erfolgsaussichten seiner Geschäfte maßlos überschätzt und hochriskant agiert habe und zudem bereits seit Ende 2009 gewusst haben muss, dass er die versprochenen Zinsen und Darlehen nicht mehr zurückzahlen konnte. Der Beamte schätzte ein, dass der Angeklagte spätestens ab diesem Zeitpunkt ein Schneeballsystem betrieben haben muss. Morgen werden weitere Geschädigte als Zeugen gehört. Ein Urteil wird voraussichtlich erst am 19. Dezember gesprochen. (vt)