Brandprozess findet im Mai statt

erschienen am 17.02.2017



Breitenau/Chemnitz. Die Berufungsverhandlung gegen zwei mutmaßliche Brandstifter am Landgericht Chemnitz wird voraussichtlich im Mai stattfinden. Das teilte eine Sprecherin des Gerichtes auf Anfrage der "Freien Presse" mit. Einen genauen Termin konnte sie noch nicht nennen. Das Freiberger Schöffengericht hatte im Oktober 2015 den Fall der Brüder, beide Mitglied der freiwilligen Feuerwehr, verhandelt. Ihnen war zur Last gelegt worden, am 1. Dezember 2014 nachts in Breitenau einen Bergeraum der Agrozuchtfarm angezündet zu haben. Beim Großbrand war damals ein Schaden von 330.000 Euro entstanden.

Vom Amtsgericht in Freiberg waren die beiden Männer wegen Brandstiftung zu zwei Jahren Haft, der jüngere zu einem Jahr und neun Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der erste Termin der Berufungsverhandlung war wegen der Erkrankung eines der Angeklagten ausgefallen. (tre/ka)