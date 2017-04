Comicfans geben sich die Ehre

Manga ist schrill, verrückt und manchen auch fremd. In der neuen Sonderschau im Schloss Augustusburg staunt der Besucher nicht nur über die Fans eines tanzenden Hologramms.

Von Verena Toth und Katrin Kablau

erschienen am 15.04.2017



Augustusburg. Sailor Moon, das Mädchen mit den Zauberkräften, hat die 90er geprägt wie Yu-Gi-Oh! und Pokémon. Eltern blieb nur, verständnislos den Kopf zu schütteln. Die Manga-Generation ist älter geworden, aber erwachsen ganz sicher nicht. Dass japanische Comics, Anime (Zeichentrickfilme) und Computerspiele magische Anziehungskraft besitzen, beweisen Manga- maniaer im Schloss Augustusburg. Seit der Eröffnung am Gründonnerstag wandelten 800 Besucherdurch die 650 Quadratmeter der interaktiven Sonderschau im Sommerhaus.

Zu den allerersten Besuchern gehörten am Vormittag die 13-jährige Lucy und ihre zwei Jahre jüngere Schwester Kira Heilmann. Die Mädchen aus Dirmstein (Rheinland-Pfalz) verbringen ihre Osterferien bei den Großeltern in Neuwürschnitz, und der erste Ausflug führte die Familie nach Augustusburg. "Ich bin ein großer Manga-Fan, lese die Bücher und zeichne auch gern", sagte die Schülerin. Die Leidenschaft für die bunten Figuren mit den großen Augen habe sie von ihrer Tante übernommen, die sei auch ein riesiger Fan der japanischen Kunst.

Die Mädchen nutzten auch gleich die Chance, in einem Workshop die Kunst des Manga-Zeichnens zu erlernen. Zwei Mangaka - professionelle Zeichnerinnen aus Japan - erklärten den 15 überwiegend weiblichen und jugendlichen Kursteilnehmern, wie sie mit Feder und Original-Tinte aus dem Land der aufgehenden Sonne umgehen müssen. Hochkonzentriert zeichneten die Seminarteilnehmer die Linien auf den Übungsblättern nach. Dabei herrschte in dem kleinen Raum eine "japanisch-disziplinierte Atmosphäre". So jedenfalls beschrieben diese die beiden Workshop-Leiterinnen Teru Shimonishi und Akira Nakamura.

Auch die 34-jährige Inga Steinmetz schwang am Eröffnungstag die Feder oder besser den Signierstift. Die Berlinerin stellte den Besuchern in den Ausstellungsräumen ihr neues Buch "Schneeballen verliebt in Japan" vor. Schneeballen ist ihre gezeichnete autobiografische Figur, die Steinmetz im Laufe der Jahre erschuf. Als 14-Jährige sei sie erstmals auf die Manga-Kultur aufmerksam geworden, als die Serie "Sailor Moon" im Fernsehen lief. "Endlich gab es Comics auch für Mädchen, in denen eben nicht die typisch amerikanischen, männlichen Action-Helden im Mittelpunkt standen, sondern es waren Mädchenfiguren, die die Abenteuer erlebten", erläuterte die Künstlerin. Fasziniert von dieser neuen Art, gezeichnete Geschichten zu erzählen, habe sie sich selbst darin ausprobiert. Heute gilt sie in der Szene als eine der bekanntesten deutschen Comiczeichnerinnen. "Die Mangakultur ist so vielfältig, für jedes Alter ist etwas dabei", sagte Steinmetz. Wie zum Beweis dafür schwebte an ihr eine schwarz-geflügelte Figur vorbei in den größten Ausstellungsraum, in dem 15 Original-Kostüme präsentiert werden.

Mit blauer Lockenperücke und dunklem Visier präsentierte sich Rudolf Arnold, 62-jähriger Mathematik-Studiendirektor aus Ulm. Als sogenannter Cosplayer verkörperte er Miku Hatsune. Das tanzende Hologramm hat weltweit eine Anhängerschar, lockt Tausende in die Konzerte. In Arnolds Kostüm mit den ausfahrbaren schwarzen Flügeln und dem leuchtenden Brustpanzer stecken etwa 400 Arbeitsstunden. Zwei weitere seiner Arbeiten sind in der Ausstellung zu bewundern.

Signierstunden mit Inga Steinmetz, den japanischen Gästen und Cosplayern gibt es heute im Schloss Augustusburg. "Mangamania" ist täglich von 9.30 bis 18 Uhr zu sehen. Die Schau ist bis zum 10. Dezember geplant.