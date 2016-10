Da hilft nur noch die Notbremse

Erneut musste in Flöha eine Straßensperrung verschärft werden, weil sich kaum jemand an die Regel hält. Was ist eigentlich los hinterm Lenkrad?

Von Matthias Behrend

erschienen am 22.10.2016



Flöha. Fahrlehrer Werner Helfen kann ein Lied davon singen: Der Leiter der Gebietsverkehrswacht Freiberg, der mit einem Unfallvideo deutschlandweit bekannt wurde, hat diese Woche Senioren in einer Verkehrsteilnehmerschulung gefragt, wer eigentlich wisse, dass es seit April 2013 eine Neufassung der Straßenverkehrsordnung StVO gibt. "Wusste keiner", sagt der Fahrlehrer, den das nicht überrascht hat. "Es hat doch inzwischen jeder seine eigene StVO - so, wie man es gerade braucht", sagt Helfen und eigentlich gebe es Helfen zufolge nur noch eine Grundregel: Jeder auf dem kürzesten Weg und so schnell wie möglich.

In Flöha ließ sich das in den vergangenen Tagen gut beobachten. Als Mitte September mit der Sanierung der Augustusburger Straße begonnen wurde, richtete die Stadt eine Vollsperrung ein. Anlieger und Linienverkehr blieben ausgenommen. Das hatte zur Folge, dass sich ein anhaltender Fahrzeugstrom durch die Baustelle ergoss - Motto: einer vornweg, alle anderen hinterher. Kontrollen der Polizei und der städtischen Verkehrsbehörde konnten den Strom nicht eindämmen. Die Bauarbeiten wurden massiv behindert, die Arbeiter waren ihres Lebens nicht mehr sicher. Die Leiterin der städtischen Verkehrsbehörde, Katrin Jope beklagte, dass Linienbusse mit unverminderter Geschwindigkeit durch die Baustelle bretterten. Gut eine Woche ging das so, dann stoppte die sächsische Arbeitsschutzbehörde die Bauarbeiten, die Stadt riegelte die Baustelle ab. Das Nachsehen hatten Anlieger.

Am Donnerstag musste die Stadt erneut eine Straße abriegeln, weil Fahrzeugführer sich nicht an die geltenden Regeln hielten. Weil vielen Autofahrern anscheinend der Umleitungsbogen über Bahnhof-, Lessing- und Talstraße zu lang erschien, kürzten sie über die Rudolf-Breitscheid-Straße ab. Die ist eine verkehrsberuhigte Zone - das heißt: Es gilt Schrittgeschwindigkeit. Wie der Name besagt, orientiert die sich am Tempo eines Fußgängers, definiert ist sie mit 7 Kilometer pro Stunde. Faustregel: Erster Gang und Standgas, die Tachonadel darf sich nicht bewegen. Flöhas Oberbürgermeister Volker Holuscha sagt, dass die Nichteinhaltung der Schrittgeschwindigkeit schon länger ein Problem auf der Rudolf-Breitscheid-Straße ist. Er fordert seit gut einem Jahr verstärkte Tempokontrollen von der Polizei.

Die vielen Umleitungsabkürzer haben das Problem seit Wochenbeginn drastisch verschärft. Hohes Verkehrsaufkommen und Raserei haben Anwohner wie Christina Ender auf die Palme gebracht. Die junge Mutter ist mit ihrem Kinderwagen häufig auf der Straße unterwegs. Sie sei von genervten Autofahrern bedrängt und angehupt worden, sagt sie. So erging es vielen Fußgängern. Volker Holuscha hatte sich am Dienstag selbst ein Bild von der Situation gemacht, auch die Polizei war vor Ort. Zunächst appellierte die Stadt mit einem weiteren Umleitungs-Hinweis an die Einsicht der Autofahrer. Vergeblich. Am Donnerstag wurde die Rudolf-Breitscheid-Straße an der Lessingstraße mit einem Zaun und einer Vollsperrscheibe abgeriegelt. Die Straße ist nun eine Sackgasse und nur noch aus Richtung Bahnhofstraße befahrbar. Das Landratsamt hat unterdessen gestern mobile Geschwindigkeitskontrollen angekündigt.

Fahrlehrer Werner Helfen sagt, gegen zunehmenden Eigensinn und die Aggressivität im Straßenverkehr helfen nur Kontrollen und Polizeipräsenz. "Doch die sind spürbar weniger geworden." Einsicht oder eine Selbstkritik am eigenen Fahrverhaltens gebe es kaum noch, hat er beobachtet: "Es sind immer die anderen schuld oder unfähig." Helfen warnt davor, selbst Verkehrserziehung zu betreiben. "Das ist der Moment, wo sie mit Ausdrücken konfrontiert werden, die sie nicht hören wollen."