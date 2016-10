Der rastlose Wassermann

Andreas Melzer betreibt zwei Wasserkraftwerke in Hetzdorf und in Falkenau. Er führt aus der Ferne Regie, weil er in Vietnam lebt. Ist Melzer hier, dann, um Probleme zu lösen.

Von Matthias Behrend

Hetzdorf/Falkenau. Er vermittelt nicht den Eindruck, sich allzu schnell in die die Knie zwingen zu lassen: Andreas Melzer (63) ist ein stattlicher Mann, sein Händedruck ist fest, seine Sprache klar und deutlich - manche würden wohl auch sagen: derb. Als er Ende September im Flöhaer Stadtrat die Gelegenheit hatte, in drei Minuten sein Anliegen vorzutragen, polterte er los: Sein Wasserkraftunternehmen sei in finanziellen Schwierigkeiten, weil es ausgesaugt werde vom Staat und von den Finanzbehörden. Er musste eine neue Turbine einbauen und der trockene Sommer hat die Erträge gegen null gehen lassen. "Jetzt hamm s' es bald geschafft, uns in die Knie zu zwingen", rief Melzer in den Stadtsaal hinein.

Ein paar Tage später in Melzers Büro in Hetzdorf. Auf dem Schreibtisch stapeln sich Rechnungen, Mahnungen, Kontoauszüge. Andreas Melzer sagt, sein Wasserkraftunternehmen habe in den vergangenen drei Jahren rund 54.000 Euro Schulden angehäuft. Aber es gebe jetzt einen Zahlplan. Und der Herbst verspricht mit Regen und steigendem Flusspegel wieder Erlöse. "Klar geht es weiter", sagt Melzer. Er trägt Arbeitskleidung, weil es an der Anlage ständig etwas zu schrauben oder zu richten gibt. Auf Melzers Kaffeetasse steht "Held der Arbeit". 1989 hat der gelernte Elektriker die Wasserkraftanlage in Hetzdorf übernommen und brachte sie gemeinsam mit seiner Frau wieder zum Laufen. Eine zweite Anlage betreibt das Unternehmen in der früheren Spinnerei in Falkenau. Es steckt viel Arbeit darin. Und Herzblut. Deshalb hat Andreas Melzer, der in Falkenau auch "Wassermann" genannt wird, die Anlagen noch nicht verkauft. Seine Frau ist gestorben und er selbst lebt nun schon seit ein paar Jahren die meiste Zeit in Vietnam. Der Kaffee in der Held-Der-Arbeit-Tasse kommt von den Feldern, die er bewirtschaftet. Ein Dorf nahe der kambodschanischen Grenze ist seit acht Jahren seine Heimat, er beackert dort etwa zwei Hektar Fläche - Kaffee, Gemüse und Obst wachsen üppig. Die saubere Luft und die mühsame Landwirtschaft tun ihm gut, sagt er. Vor allem seiner Lunge, die von der Unter-Tage-Arbeit im Wismut-Schacht kaputt ist. Melzer röstet die Kaffeebohnen, die bei ihm geerntet werden, selbst und mit einer kleinen Wasserkraft-Turbine gewinnt er die elektrische Energie für die Rösterei.

Andreas Melzer glaubt an die Wasserkraft, die in Sachsen noch nie einen guten Ruf hatte. Naturschutzverbände lehnen die Wasserkraftwerke vor allem an kleinen Flüssen ab und geißeln sie als ökologisch problematisch und ökonomisch ineffizient. Melzer schüttelt unwirsch den Kopf: "Keine Atomkraft, keine Kohle, keine Windenergie und keine Wasserkraft ... und woher soll der Strom kommen?", fragt er. Wenigstens sei die 2013 eingeführte Wassernutzungsabgabe im Sommer vom Sächsischen Landtag rückwirkend abgeschafft worden.

Kann man mit so einer Wasserkraftanlage reich werden? "Man kann damit leben", sagt Melzer. Er rechnet vor, dass eine neue Turbine für die Anlage in Falkenau 47.000 Euro kosten sollte. Dabei war die alte Turbine gerade mal 13 Jahre alt, mit deren Ausfall nicht zu rechnen. "Die Turbine in Hetzdorf ist 120 Jahre lang gelaufen", sagt er. Reparaturen und die ständige Unterhaltung der Anlagen verschlingen viel Geld. Die Arbeiten selbst sind oft schwer, kalt und nass. Die Erlöse dagegen sind schwierig zu kalkulieren. "In Falkenau kann ich in guten Zeiten vielleicht 10.000 Euro Erlös erzielen, in schlechten auch mal nur 500."

Das laufende Jahr war ein schlechtes, weil die Flöha den gesamten Sommer lang nur Niedrigwasser führte und damit die Turbinen still standen. Melzer sagt, sein Monatsgehalt als Geschäftsführer habe zuletzt 400 Euro betragen. Das Unternehmen ist inzwischen ein Ein-Mann-Betrieb. Melzers Sohn hat ein Auge auf die Anlagen, wenn sein Vater in Vietnam lebt. Zufrieden ist Andreas Melzer damit nicht, sagt er. Aber er habe jetzt erst einmal die größten Probleme geklärt. Und eigentlich wollte er längt wieder zurück sein in Vietnam. Dort wartet schließlich auch Arbeit.