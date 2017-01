Die Ersten ihrer Art

"Freie Presse" begleitet drei Schüler des Gymnasiums Augustusburg auf ihrem Weg zum Abitur.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 26.01.2017



Augustusburg. Wenn alles glatt geht, werden sie im Frühjahr 2018 Geschichte schreiben. Dann wollen Lisa-Christin Sprunk, Nathanael Hendel und Robin Poneß zu den 16Schülern gehören, die als erste überhaupt ihr Abitur an einer Schule in Augustusburg bestanden haben. Der Jahrgang der ersten Stunde wird dann die zwölfte Klasse am Regenbogengymnasium, einer Schule in freier Trägerschaft, beenden. "Freie Presse" begleitet die drei Schüler und ihre Lehrerin Doreen Kunze in den kommenden Monaten. Bis die letzten Prüfungen geschafft sind und die Hochschulreife hoffentlich in der Tasche ist.

Die Schule: Das Augustusburger Gymnasium wurde im August 2010 eröffnet. Die Privatschule in Trägerschaft der DPFA-Akademiegruppe bekam den Beinamen "Regenbogen" und startete mit 15 Schülern und acht Lehrern. DPFA steht für Deutsche Private Finanzakademie. Diese wurde 1990 gegründet und betreibt an zwölf Standorten in Sachsen und Polen Schulen und Ausbildungsstätten. Das Gymnasium Augustusburg blieb seither einzügig, in jedem Jahrgang gibt es also nur eine Klasse. Das soll eine bessere Betreuung der Schüler zur Folge haben. Heute lernen von der fünften bis zur elften Klasse 150 Schüler an der Schule. Die Lehrerin: Doreen Kunze betreut die erste Abschlussklasse des Regenbogengymnasiums seit der neunten Klasse, zunächst als Klassenlehrerin, jetzt als Tutorin. Sie habe sich für diese Schulform entschieden, weil hier gemeinsam mit den Schülern ein Weg gefunden wird, die Anforderungen des Lehrplans am besten zu meistern, sagt die Pädagogin. "Alles ist persönlicher, familiärer. Ich bin überzeugt davon, dass unser erster Abiturjahrgang davon profitiert und einen guten Abschluss hinlegt", sagt Doreen Kunze, die Ethik und Geschichte lehrt. Die Schüler: Lisa-Christin Sprunk aus Grünhainichen ist 16 Jahre alt und besucht das Regenbogengymnasium seit der neunten Klasse. "Vorher habe ich das Gymnasium in Frankenberg besucht, weil wir dort gewohnt haben", sagt sie. "Nach dem Umzug habe ich mich für das private Gymnasium entschieden, und diesen Schritt habe ich nie bereut." Ihr gefalle vor allem, dass der Weg zum Abi mit den Lehrern gegangen wird. "An größeren Schulen ist man häufig nur ein Name, hier kennen sich alle persönlich", sagt sie. Einen Berufswunsch hat Lisa-Christin auch schon, sie will Gerichtsvollzieherin werden. Passend dazu interessiert sie sich sehr für Politik und Recht. Die komplexe Leistung, die als Prüfungsvoraussetzung gilt und welche die Schüler derzeit erarbeiten müssen, dreht sich bei ihr um das Wahlsystem in den USA und um Donald Trump. "Da gibt es mehr als genug Stoff", sagt sie.

Auch Nathanael Hendel will in den kommenden Monaten in der "Freien Presse" berichten, wie der Weg zum Abitur verläuft. Und auch er muss gerade eine komplexe Arbeit schreiben. Sein Thema: "Gesellschaftsanalyse anhand eines kritischen Liedtextes der Band Saltatio Mortis." Wissenschaft trifft Rockmusik. Und später soll es ein Job in der Computerbranche werden. "Ich bin eben vielseitig", lacht der 17-Jährige, der als einziger im Trio von Anfang an, also seit 2010, auf das Augustusburger Gymnasium geht.

Robin Poneß ist im Halbjahr der sechsten Klasse von Flöha nach Augustusburg gewechselt. "Weil es hier familiärer zugeht", sagt er. "Mir gefällt es viel besser." Was er später machen will, weiß der 17-Jährige noch nicht. "Da habe ich ja noch genügend Zeit", sagt er. Stimmt. Bis zum Sommer 2018 auf jeden Fall. Und "Freie Presse" wird auch seinen Weg bis dahin begleiten.