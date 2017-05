Die Frau, die alles können muss

Theresa Eberhardt hat viele Jobs: Seelsorgerin, Putzfrau, Musikerin und Krankenschwester und Bärenmutter. Eigentlich ist sie Erzieherin in der Kita "Pfiffikus" in Niederwiesa. Die "Freie Presse" hat sie einen Tag lang begleitet. Denn heute ist Tag der Kinderbetreuung.

Von Jonathan Rebmann

erschienen am 15.05.2017



5.30 Uhr Der Wecker klingelt. Der Tag startet früh für Theresa Eberhardt. Noch vor dem Frühstück beginnt die Arbeit: Die Erzieherin der Kindertagesstätte "Pfiffikus" in Niederwiesa packt noch schnell Geschenke ein. Ihre "Bärengruppe" hat zum Muttertag gebastelt. Noch eine Schnitte mit Honig und ein Kaffee, dann geht's zur Kita. "Ich fahre nie mit leerem Magen zur Arbeit", sagt die 29-Jährige Chemnitzerin.

7 Uhr Dienstbeginn. Gleich kommen die ersten Kinder. Unter den Erziehern herrscht gute Stimmung. Es gab gestern keine Zwischenfälle, wie etwa Schürfwunden oder andere Problemchen. Der Tag kann starten. Zwischen 7 und 9.30 Uhr liefern die Eltern ihre Sprösslinge ab. "Manche Kinder sind fröhlich, und andere haben Herzschmerz, denn sie vermissen ihre Mama", erzählt Theresa Eberhardt. "Die Eltern bleiben die Eltern, wir ersetzen sie nicht", sagt sie und fügt lächelnd hinzu: "Meist weinen die Kinder nur ganz kurz."

8 Uhr Frühstück. Alisia hat Beeren mitgebracht. Die Bärengruppe lässt sich Obst, Cornflakes und Milch schmecken. Theresa Eberhardt, die "Bärenmutter" ermahnt ihre Gruppe, beim Essen still zu sein. "Bei so vielen Kindern muss das sein", erklärt sie. Tatsächlich: Während des Frühstücks ist kaum ein Wort zu hören.

10 Uhr Notfall im Garten. "Der hat mich geschubst." Tränchen kullern über die Wange eines Jungen. Für die kleine Wunde am Knie hat "Krankenschwester" Theresa ein Pflaster parat. "Kinder sind keine Maschinen", sagt sie. "Da kommen Missgeschicke vor." Sie versuche bei ihrer Arbeit immer ehrlich mit den Kindern zu sein und zu erklären, wieso, weshalb und warum manche Dinge so sind, wie sie sind. Ihre "Bärchen" spielen wieder im Sandkasten, auf dem Klettergerüst und der Rutsche. Der kleine Notfall ist vergessen.

11.45 Uhr Ab ins Bett! Jetzt ist Zeit für den Mittagsschlaf. Müde sind die Kleinen auch wegen der ganzen Aufregung beim Mittagessen. Was ist passiert? Rückblick: Es gibt Suppe im Bärenzimmer. Nachdem ein Junge den anderen Tee eingeschenkt hat, dürfen die Kinder einzeln zu Theresa Eberhardt laufen. Die füllt die Nudelsuppe in die Schüsseln der Kinder. Als ein Mädchen sich umdreht, um zu ihrem Platz zurückzukehren, ist es bereits zu spät: Eine Suppenspur folgt ihr am Boden entlang bis zum Tisch. "Du musst den Teller gerade halten", ermahnt die "Bärenmutter", während sie schon mit Putzlappen am Boden kniet. Zum dritten Mal heute.

13.45 Uhr Aufgestanden! Jetzt gibt es erst einmal Vesper. Die Zeit, in der die Kinder geschlafen haben, hat Theresa Eberhardt genutzt, um die Aktivitäten dieses Tages im Gruppenbuch aufzuschreiben. Außerdem füllt sie regelmäßig einen Entwicklungsbogen aus, in dem sie die Fortschritte der Kinder zum Beispiel in der Motorik vermerkt. Immer wieder stellt sie dabei fest, wie unterschiedlich die Geschlechter sind. Sie sagt "Die Mädels malen gerne, und die Jungs bauen lieber Parkplätze aus Lego".

16 Uhr Feierabend. Nach dem Mittagsschlaf wurde gegessen und gespielt, nach und nach werden die Kinder abgeholt. Für Theresa Eberhardt endet ein langer Tag voller verschiedener Aufgaben und Eindrücke. "Jeder Tag ist anders, jeder Tag ist aufregend", sagt sie. "Genau das liebe ich an meinem Job." Auf die Freizeit an Wochenenden freue sie sich sehr, sagt die junge Frau. "Aber genau so sehr freue ich mich darauf, die Kinder wieder zu sehen." Heute hat sie die Knirpse wieder um sich. Heute. Am Tag der Kinderbetreuung.