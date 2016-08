Die Freude, auf sich allein gestellt zu sein

In einem fremden Land leben, in dem man keine Menschenseele kennt? Keiner die eigene Sprache spricht? Elisa Schmid wagt das Abenteuer und geht drei Monate nach Israel.

Von Jenny Kirpal

erschienen am 31.08.2016



Niederwiesa. Elisa Schmid traut sich. Die Tage bis zum Reisebeginn sind gezählt. Heute ist es für sie endlich soweit. Der Abreisetage nach Israel in ein Kibbuz. Dies ist eine gemeinschaftliche Siedlung in der die Produktionsmittel der Gemeinschaft gehören. Doch wie kommt ein junger Mensch auf die Idee, nach Israel zu gehen, um dort Freiwilligenarbeit zu leisten? Wie stellt man sich das Leben vor? Und vor allem: Was macht man noch vor der Abreise? Die "Freie Presse" sprach mit der Niederwiesaerin - zwischen bunten Kopfkissen, weicher Bettdecke und Jugendzimmerchaos.

Die Gründe: Warum? Auf ihrem großen, bequemen Bett sitzend, wiederholt Elisa die Frage. Dann: "Jetzt, nach dem Abi habe ich die Zeit dazu. Nach dem Studium weiß ich nicht, ob ich es noch machen würde, und da ich jetzt keine Ahnung habe, was ich studieren will, sollte ich die Gelegenheit nutzen." Vorbild für sie ist ihr großer Bruder Philipp. Er verbrachte nach dem Abitur zehn Monate in Kanada bei einem Work and Travel (Arbeiten und Reisen). "Wegen ihm habe ich darüber nachgedacht, auch so etwas zu machen", sagt die 19-Jährige.

Ein weiterer Grund für den Auslandsaufenthalt ist der Wunsch, Erfahrungen sammeln zu wollen: "Einfach Neues kennenlernen. Die Sprache, die Leute, das Essen." Doch wieso gerade Israel? "Kurz: Meine Eltern waren einmal in Israel. Mein Vater kennt dort Leute, die ehemalige Hospize zu Herbergen umgebaut haben", erzählt Elisa Schmid. Erst wollte Elisa in so einer Herberge aushelfen. Aus diversen Gründen hat dies jedoch nicht funktioniert, und so ist die junge Frau auf die Idee gekommen, in einem Kibbuz zu volontieren.

Die Vorstellung: "Ich möchte mich überraschen lassen", sagt Elisa. Sie schmunzelt. Konkrete Vorstellungen habe sie nicht, um Enttäuschungen zu vermeiden, wenn es nicht so ist wie gedacht.

Das Vorwissen: Bei der Frage, was Elisa Schmid denn über das Land weiß, muss sie laut lachen: "Ich weiß, dass es sehr klein ist. An der schmalsten Stelle ist Israel nur 14Kilometer breit." Das war aber nicht alles: "Israel ist Sammelpunkt der Religionen. Multikulturell ist es außerdem. Viele Sprachen, viele Kulturen. Und natürlich die sehr hohen Sicherheitsvorkehrungen." Diese beinhalten beispielsweise viele Kontrollen am Flughafen, aber auch das dauerhaft präsente Sicherheitspersonal in der Öffentlichkeit.

Lustig: Als die Hundebesitzerin das Land vor kurzem googelte, erschien als erstes Ergebnis der israelische Medaillenspiegel bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. "Gold - null. Silber - auch null. Bronze - zweimal", lacht sie.

Die Vorbereitung: Geplant hat Elisa ihren Aufenthalt über die Seite der israelischen Botschaft. Unter den Punkten Öffentlichkeitsarbeit und Aufenthalte in Israel fand sie einen Ansprechpartner, der ihr beim Ausfüllen und Abschicken der notwendigen Unterlagen half. Manche würden dann vielleicht Reiseführer wälzen und ein Buch nach dem anderen über das Land verschlingen, in dem man leben wird. Doch nicht so Elisa: "Ich habe ein paar Kapitel in dem Buch ,Shalom - Hier bin ich!' von Christopher Prinz gelesen. Habe es dann aber weggelegt, um nicht zu viel zu erfahren." In dem Buch berichtet Prinz von seinen persönlichen Erfahrungen in einem Kibbuz an der Grenze nach Gaza.

Vor dem großen Tag der Abreise trifft sich die 19-Jährige oft mit ihren Freunden und genießt die gemeinsame Zeit. Nimmt gleichzeitig aber auch Abschied von ihnen: "Sie werden mir ja fehlen", sagt sie. Wenn ihr bewusst wird, dass sie einige ihrer Freunde zum vorerst letzten Mal sieht, dann wird ihr schon komisch, und die Aufregung steigt, so Elisa.

Die Abschiedsparty: Gibt es nicht, da drei Monate nicht sehr lang sind, meint die Niederwiesaerin.

Die Vorfreude: Elisa Schmid berichtet: "Ich freue mich darauf, auf mich allein gestellt zu sein. Gleichzeitig ist das aber auch meine größte Angst und die größte Herausforderung." Zugleich freue sie sich, ein Land kennen zulernen, welches sie bisher noch nicht besucht hat.

Die Ängste: Die Frage nach der Angst, drei Monate von Familie und Freunde getrennt zu sein, beantwortet sie sehr schnell: "Oh ja!" Elisa Schmid ist ein Familienmensch. So sagt sie: "Ich finde es schon schlimm, wenn ich meine Familie zwei Wochen nicht sehe, weil sie im Urlaub sind." Wie der bevorstehende Abschied wird: "Tränenreich!"

Die Vorurteile: Die Niederwiesaerin ist der Meinung, dass ältere Israelis ihr, der Deutschen, mit Vorurteilen begegnen könnten. Viele Menschen waren nach Ende des Zweiten Weltkrieges und dem Holocaust nach Israel gegangen. "Aber ich denke, ein Kibbuz ist weltoffen, und so sollte ich nicht mit Vorurteilen konfrontiert werden. Immerhin unterstütze ich die Menschen dort freiwillig." Ob sie selbst Vorurteile gegenüber den Israelis habe? "Nein, nicht. Ich mache mir lieber vor Ort ein Bild von den Menschen."

Der Lohn: Die Arbeit im Kibbuz wird nicht entlohnt. Doch der Freiwillige erhält freie Kost und Logis.

Der Ablauf: Der Flug von Berlin nach Israel geht mitten in der Nacht. Dauer: vier Stunden. Nach der Ankunft in der Großstadt Tel Aviv geht es zuerst ins Kibbuz-Büro. Dort wird Elisa einem Kibbuz zugeteilt. "Man kommt dorthin, wo man gebraucht wird. Eingesetzt wird man je nachdem, wie die persönlichen Qualitäten sind. Ich selbst kann aber auch Wünsche äußern", erklärt die Niederwiesaerin. Außerdem wird in diesem Kibbuz-Büro festgelegt, welche Arbeiten die 19-Jährige in dem Kibbuz zu erledigen hat. Es gebe vier Bereiche, in denen man eingesetzt werden kann. Dienstleistung, Ackerbau, Industrie sowie Landwirtschaft. "Dienstleistung und Ackerbau sind die Bereiche, die mich interessieren. Den Rest werde ich aber auf mich zukommen lassen", so die dunkelblonde Frau.