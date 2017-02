Die Galerie als Schaufenster

Von wegen Berühren verboten. Bei der Frühjahrsausstellung im Nordflügel des Schlosses Lichtenwalde ist Anfassen ausdrücklich erwünscht.

Von Holk Dohle

erschienen am 06.02.2017



Lichtenwalde. Die Galerie Angewandte Kunst ist mit Blitz und Donner ins Veranstaltungs- und Ausstellungsjahr gestartet. Allerdings nicht in ihrer Heimstätte im Nordflügel des Schlosses Lichtenwalde, sondern im Atrium des Chemnitzer "Tietz". Der 25 Meter hohe Lichthof des Kulturkaufhauses bot für die gewaltige Klang- und Lichtshow "Petrified Forest" nicht nur mehr Platz als die Galerieräume im Barockschloss. "Er ist die perfekte Hülle für den Versteinerten Wald, der ja auch im Mittelpunkt der bombastischen Sound- und Lightshow stand", sagt Jochen Voigt, der Leiter der Galerie Angewandte Kunst Schneeberg.

Dass das Livekonzert in Chemnitz und nicht in Lichtenwalde stattfand, sei kein Nachteil für die Galerie gewesen. Viele hätten genau deswegen ihren Blick auch ins Zschopautal gerichtet, ist sich Voigt sicher. Und das sei ungemein wichtig. "Denn die Galerie ist unser Schaufenster", sagt der Professor an der Fakultät im Erzgebirge. In ihr werden die neuesten Semester- und Bachelorarbeiten junger Menschen gezeigt, die in Schneeberg Holzgestaltung, Modedesign, Textilkunst und Textildesign sowie Musikinstrumentenbau studieren. Regelmäßig gezeigt werden aber auch Arbeiten von ehemaligen Stundenten der "Außenstelle" der Westsächsischen Hochschule Zwickau.

10.000 bis 12.000 Besucher werden laut Jochen Voigt jedes Jahr in den Ausstellungsräumen gezählt. Bis zu fünfmal im Jahr wird auf den 380 Quadratmetern Galeriefläche aus-, ein- und umgeräumt und neue Präsentationen eröffnet. Aktuell sind in der Galerie, die im März ihren siebten Geburtstag feiert, Arbeiten von sieben Absolventen der Fakultät zu sehen. Darunter ein Tisch-Set von Christel Hollstein aus Flöha sowie Weihnachtsschmuckstücke von Marlen Tröger aus Großhartmannsdorf. "Seven", so der Titel der seit Ende Oktober laufenden Schau, ist noch bis zum 13. März zusehen.

Während in Galerien meist Schilder darauf hinweisen, dass die Werke nicht berührt werden sollen, ist bei der nächsten Ausstellung in der Galerie Angewandte Kunst in Lichtenwalde Anfassen ausdrücklich erwünscht. "Touch" ("Berühren") ist die Frühjahrsschau überschrieben, in der ab 23. März Möbel "nicht nur aus Holz, sondern aus allen möglichen Werkstoffen" bestaunt werden können. "Dazu gibt es viele tolle Experimente", rührt Jochen Voigt die Werbetrommel für die bevorstehende Exhibition mit neuen Einblicken in das Schneeberger Schaffen.

Das Experimentieren mit der Vielfalt der Werkstoffe und der Genres der Arbeiten spiegelt sich auch in der Musikauswahl für die Konzerte wider, mit denen jede Ausstellung eröffnet wird. "Die kann nicht unterschiedlich genug sein", betont der auf Underground-Musik stehende Klang- und Formgestalter aus Chemnitz. Den Startschuss für "Touch" werden Pretty Mery K am 23. März abfeuern, eine melancholisch-rockige Independent-Band aus Berlin. Die Stammgäste der Eröffnungsveranstaltungen würden sich meist gleich Eintrittskarten für das nächste Konzert sichern - "ohne zu wissen, wer überhaupt spielt", sagt Jochen Voigt. "Weil sie wissen, dass es immer etwas Spannendes und Interessantes ist." Und das treffe auch auf jede Ausstellung zu.

Die Galerie Angewandte Kunst Schneeberg im Schloss Lichtenwalde hat freitags, samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.