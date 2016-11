Die Stadt, die Menschen und Geschichten

Zwei regionale Städte haben beim Wettbewerb "Ab in die Mitte" Preise abgeräumt. Während aber die "Kleinstadtmenschen" aus Augustusburg bereits Realität sind, ist der "Regio-Markt" in Oederan bislang nur eine Idee.

Von Thomas Reibetanz und Matthias Behrend

erschienen am 15.11.2016



Oederan/Augustusburg. Im Dezember soll es konkreter werden. Dann werden die Ergebnisse einer Machbarkeitsanalyse für einen Regio-Markt in der Oederaner "Stanze" vorgestellt. Bislang ist die Wiederbelebung des Einkaufsmarktes in Innenstadtnähe nur eine Idee - allerdings auch eine preisgekrönte. Denn vor wenigen Tagen haben die Oederaner den 2.Preis des Wettbewerbes "Ab in die Mitte" gewonnen.

Vom Schirmherren, Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD), erhielt Bürgermeister Steffen Schneider (Freie Wähler) die Urkunde sowie 20.000 Euro Preisgeld. Ob das Geld für die Einrichtung des Regio-Marktes an Stelle des kürzlich ausgezogenen Edeka verwendet werden kann, entscheidet die Machbarkeitsanalyse. "Es muss eine wirtschaftlich tragfähige Umsetzung möglich sein", sagt Marco Metzler vom Oederaner Stadtmarketingverein.

Der Wettbewerbsbeitrag ist ein Gemeinschaftsprojekt von Stadtverwaltung, Verwalter des Einkaufsparkes "Zur Stanze", Agrargenossenschaft Memmendorf sowie dem Verein zur Entwicklung der Erzgebirgsregion. Bereits in den vergangenen Jahren war Oederan bei der CityOffensive "Ab in die Mitte" erfolgreich. So gab es fünfmal den 3. Platz, der 2.Platz jetzt ist der größte Erfolg. "Wir waren sehr überrascht und erfreut, denn mit einigen früheren Projekten hatten wir uns mehr erhofft und waren nicht so weit gekommen. Dass es jetzt zum zweiten Platz gereicht hat, freut uns umso mehr." Großen Anteil habe die Art der Präsentation des Projektes gehabt, vermutet Metzler. "Da hatten wir einen Vorteil: Rolf Büttner, Leiter unserer Volkskunstschule, hat die Projekttafeln gestaltet."

Die Stadt, die Menschen und ihre Geschichten: Daraus hat Augustusburg ein Projekt geknüpft und beim Wettbewerb "Ab in die Mitte" gleich zwei Preise und insgesamt 11.000 Euro Preisgeld abgeräumt. Die Idee ist, dass Augustusburger ihre Geschichten erzählen, die mit Häusern und Plätzen verknüpft sind und die beim Rundgang durch die Altstadt auf dem Mobiltelefon abrufbar sind. So entsteht eine erzählende Stadt, heißt es in der Projektbeschreibung. Bürgermeister Dirk Neubauer (parteilos) und der Augustusburger Kulturförderverein haben im Frühjahr die Idee ausgeheckt. Am Markt wurde dafür ein Interview-Raum eingerichtet, der Fotograf und Filmemacher Dietmar Hösel aus Flöha unterstützt das Projekt und zeichnet die Interviews auf, aus denen dann eine Kurzversion geschnitten wird.

Erster Kleinstadtmensch war im August Katharina Kammer-Veken (95), die Frau des Widerstandskämpfers und Autors Karl Veken. Es folgten bislang fünf weitere Interviews mit bekannten Augustusburgern, die ihre persönlichen Erinnerungen schildern und Geschichten erzählen. Die Chronik-Gruppe soll die Geschichten mit Fakten ergänzen.

Parallel dazu arbeitet die Stadt am Aufbau eines drahtlosen Internetzugangs (W-Lan) für die gesamte Altstadt. Die Laternen der Straßenbeleuchtung werden dafür mit Netzwerkgeräten (Router) ausgerüstet. Entlang der Schloßstraße gibt es bereits eine Teststrecke. Künftig soll von jedem beliebigen Punkt zwischen der Bergstation der Drahtseilbahn und dem Schloss ein Internetzugang verfügbar sein - und damit also auch ein Zugang zur mobilen Webseite der Kleinstadtmenschen. Wer sich einmal einloggt, bekommt an jedem Geschichtenpunkt der Altstadt ein Signal und kann sich die mit diesem Punkt verknüpfte Geschichte anhören. Es soll nach Orten oder zeitlichen Abläufen sortierte Touren geben, so der Bürgermeister.

Ein weiterer Baustein sind Frage-Antwort-Spiele, bei denen Bonuspunkte gesammelt werden. Dafür soll es in Geschäften oder Gaststätten kleine Belohnungen geben. Die Stadt verspricht sich mit dem Projekt einen Gewinn an Attraktivität. Die Jury des Wettbewerbes "Ab in die Mitte" lobte, dass mit dem Projekt Historie ins digitale Zeitalter überführt werde. "Neben der Präsentation der Stadt stehen jedoch vor allem die Menschen im Mittelpunkt - sowohl die Geschichtenerzähler als auch die Zuhörer und Entdecker", heißt es in der Begründung für die Preisverleihung.

Bürgermeister Dirk Neubauer sind die beiden Preise "ein schöner Ansporn, das Ganze nun mit voller Kraft ins Ziel zu führen". Demnächst sollen die ersten Kleinstadtmenschen-Geschichten im Internet zu sehen sein. Für September 2017 ist der erste Kleinstadtmenschen-Kongress geplant - als Startschuss für das Projekt und mit Expertenrunden zum Thema Energie, Mobilität und Stadtentwicklung.