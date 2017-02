Dienstantritt für den Männertraum in Rot

Feiertag für die Jungs der Breitenauer Feuerwehr. Gestern durften sie ihr neues Tanklöschfahrzeug abholen. Da stört auch die stundenlange Einweisung nicht. Im Gegenteil.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 23.02.2017



Breitenau/Mühlau. Für die einen ist es Routine, für die anderen einer der aufregendsten Tage ihres Lebens. Die Mitarbeiter der Firma Ziegler in Mühlau machen den ganzen Tag nichts anderes, als große Feuerwehrfahrzeuge zu bauen und an die neuen Nutzer zu übergeben. Gestern durften die stolzen Männer der Freiwilligen Feuerwehr Breitenau ihr neues Tanklöschfahrzeug mit dem vor Kraft strotzenden Namen TLF 4000 in Empfang nehmen. Die "Freie Presse" war dabei.

7UhrIn Breitenau herrscht helle Aufregung. Zumindest unter den acht Männern, die sich gerade treffen, um eine besondere Reise anzutreten. Mit dem Kleinbus geht es Richtung Chemnitz. Am Steuer sitzt Michael Kommant. Die Rückreise wird er allein antreten. Denn die sieben anderen Männer haben dann eine andere Transportmöglichkeit.

8UhrAnkunft in Mühlau nördlich von Chemnitz. In dem mittelsächsischen Ort hat die Firma Ziegler eine ihrer Produktionsstätten für Feuerwehrfahrzeuge. Die acht Männer aus Breitenau, alle Mitglieder der dortigen freiwilligen Feuerwehr, sehen jetzt zum ersten Mal ihr neues Tanklöschfahrzeug. "Bisher haben wir einen W 50, Baujahr 1979. Der kommt jetzt ins Museum", sagt Wehrleiter René Neugebauer. Kurz darauf fehlen ihm die Worte. Auch die sieben anderen Männer schweigen, als sie das 18 Tonnen schwere blitzeblank geputzte Fahrzeug zum ersten Mal sehen. Eine Mischung aus Ehrfurcht, kindlicher Freude und Tatendrang erfüllt den Raum. Wischt sich da einer der harten Kerle eine Träne aus dem Auge? "Sabber nicht zu viel, ich stehe gerade unter dir", sagt der Wehrleiter zu einem seiner Kameraden, der gerade auf das Dach des Fahrzeuges geklettert ist. Peter Weißbach, seit 30 Jahren ehrenamtlicher Feuerwehrmann, sagt: "So etwas erlebt man nur einmal. Das gibt neue Motivation."

10UhrTeil 1 der Einweisung ist beendet. Hans-Peter Kahlert, Fachberater der Firma Ziegler, hat mit den Männern mehrere Runden um das Auto gedreht, dabei überprüft, ob alle 233Einzelpositionen an Ort und Stelle sind. Von der Warnweste bis zur teuren Kettensäge muss alles da sein, wie es die Feuerwehrleute bestellt haben. "Es gibt Vorgaben, was auf so einem Fahrzeug drauf sein muss, dazu können die Feuerwehren ihre Wünsche und Ideen äußern und gemeinsam mit uns planen", sagt Hans-Peter Kahlert.

12UhrDer Bürgermeister ist da. Die Stadt Oederan hat mehr als die Hälfte des fast 300.000 Euro teuren Fahrzeuges finanziert. "Die Feuerwehr ist uns lieb und teuer", sagt Stadtchef Steffen Schneider. Auch er ist begeistert vom Fahrzeug. "Das kommt nicht alle Tage vor", sagt er. Die Feuerwehrleute beenden unterdessen Teil 2 der Einweisung. Das Fahrzeug wurde erklärt und getestet. Dieselmotor, Automatikgetriebe, mehr Knöpfe als in jedem herkömmlichen Auto. Ein Männertraum in Rot.

15UhrDas Fahrzeug rollt vom Hof. Am Lenkrad sitzt Gerätewart Frank Jurgau, er platzt fast vor Stolz. Denn nicht nur, dass er die Jungfernfahrt machen darf - auch das Kennzeichen trägt seine Initialen. "Eine Auszeichnung für seine jahrelange tolle Arbeit in unserer Wehr", sagt Chef René Neugebauer.

16UhrDer TLF 4000 erreicht seinen neuen Standort. "Jetzt wird erst einmal tagelang alles ausprobiert", sagt René Neugebauer. Er und seine Männer haben sich für diesen Tag extra Urlaub genommen. "Das hat sich gelohnt", sagt der Wehrleiter.