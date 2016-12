Drei Profis und zwei Neue

Fast alle Parteien in Mittelsachsen haben ihre Direktkandidaten für die Bundestagswahl 2017 bestimmt. Viele Altgediente sind darunter. Welche Rolle aber spielt die AfD, wer will einen guten Listenplatz? Ein Überblick.

Von Michael Kunze

erschienen am 15.12.2016



Freiberg. Fünf der sechs Parteien mit Aussichten, Abgeordnete in den nächsten Bundestag zu entsenden, haben ihre Direktkandidaten nun im Wahlkreis 161 ("Mittelsachsen") aufgestellt. Das sind diejenigen Bewerber, die mit der Erststimme im Wahlkreis angekreuzt werden.

Für die CDU ins Rennen geht abermals Veronika Bellmann, für die Sozialdemokraten Simone Raatz. Die Linkspartei schickt Falk Neubert an den Start, die FDP Philipp Hartewig. Erstmals hat die AfD mit Heiko Hessenkemper einen Bewerber in dem Wahlkreis aufgestellt, der das Gros des Landkreises abdeckt. Fest steht nun auch, dass die Grünen ihren Direktkandidaten am 9. Januar in Freiberg bestimmen.

Was auffällt: Experimentierfreudig sind bei der Kandidatensuche die wenigsten gewesen. Die großen Parteien setzen auf bekannte, teils langjährig politisch erfahrene Köpfe: die CDU mit Bellmann auf die Politikerin, die nach Bundesminister Thomas de Maizière 2013 sachsenweit das zweitbeste Erststimmenergebnis einfuhr. Wer von der Konkurrenz daran zweifelt, sie diesmal schlagen zu können, muss in der eigenen Partei auf einen guten Landeslistenplatz. Auf Landesvertreterversammlungen bestimmen die Parteien diese - und die Wähler kreuzen den jeweiligen Parteivorschlag mit ihrer Zweitstimme an. Über die Landesliste ihrer Partei, damals Platz2, zog 2013 SPD-Frau Raatz ins Parlament an der Spree. Abermals strebt sie "einen aussichtsreichen" Platz an, über den ihre Partei auf einer Konferenz am 11. März entscheidet, sagt sie. Welcher Platz realistisch ist? Keine Auskunft. Wahrscheinlich sein dürfte, dass ihre Leipziger Kollegin Daniela Kolbe, die seinerzeit noch nicht SPD-Generalsekretärin im Freistaat war, oben auf der Liste mitmischt.

Für einen Platz weit vorn auf der Liste der Linkspartei kämpft Falk Neubert; vor drei Jahren zog kein Linker aus dem Wahlkreis in den Bundestag ein. Das Gleiche bei FDP-Mann Hartewig: Auch er will auf die Liste, die der Liberalen freilich: "Ich gehe aber davon aus, dass sie sehr umkämpft sein wird." Für welchen Platz er am 4. März zur Listenaufstellung kandidiert? "Steht noch nicht fest." Ob Heiko Hessenkemper auf die AfD-Liste will, die Ende Januar bestimmt wird, und auf welchen Platz? "Hierzu laufen noch Diskussionen", sagt er. Mehr nicht.

Dass dessen Partei gute Chancen hat auf zweistellige Prozentwerte, sagt Tom Thieme von der TU Chemnitz. Der Politologe geht zwar davon aus, dass die CDU beide mittelsächsischen Mandate hält. Aber sie werde Federn lassen - auch Linke und SPD. "Protestwähler", sagt er, "gibt es parteiübergreifend - und die wählen wohl, enttäuscht gerade von der Migrationspolitik, AfD."