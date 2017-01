"Egon" bringt Schnee und Alarm

Das Winter-Sturmtief hielt gestern nicht nur den Winterdienst auf Trab. Auch die Feuerwehr war im Dauereinsatz.

Von Matthias Behrend und Holk Dohle

erschienen am 14.01.2017



Flöha. Die Mitarbeiter des Winterdienstes der Landkreis-Straßenmeistereien sind gestern bis in die Abendstunden mit 50 Fahrzeugen auf den 1600 Kilometer langen Straßennetz des Landkreises im Dauereinsatz gewesen. Starker Wind und Schneetreiben sorgten vor allem auf freiliegenden Straßenabschnitten für Verwehungen. Die Sturmschäden hielten sich in Grenzen. Ab Mittag fielen die Temperaturen, und vor allem auf Nebenstraßen und steilen Abschnitten wurde es gefährlich glatt. Das Protokoll eines stürmisch-kalten Wintertages:

9 UhrAugustusburg, Schlossmauer: Wind- statt Wintertreffen lautet das Motto für die Motorradfahrer, die bereits am Donnerstagabend angereist sind. Sie haben eine stürmische, zum Teil schlaflose Nacht hinter sich. "Wir mussten immer wieder raus, um das Zelt zu sichern", berichtet ein Biker und verschwindet sofort wieder im schweren Armeezelt, in dem ein Kanonenofen bollert. Vom Campingzelt nebenan sind nur noch ein paar Leinen zu sehen. Der Wind weht so stark, dass man sich kaum unterhalten kann. Motorräder drohen vom Ständer zu kippen.

10 UhrNiederwiesa, Rathaus: Michael Thiemer ist von seiner Kontrollfahrt durch den Ort zurück. "Alles in Ordnung", sagt der Bauamtsleiter der Gemeindeverwaltung. In allen drei Ortsteilen habe der Sturm zwar Spuren hinterlassen, aber keine Schäden. "Ich habe nichts gesehen, und mir ist nichts gemeldet worden", so der Niederwiesaer. "Weiter oben ist es bestimmt schlimmer."

10.30 UhrFlöha, Georgenkirche: Gerade fährt der Lkw mit der Hubbühne vom Hof. Auf der Wiese neben der Georgenkirche liegen die Reste dreier Bäume. Einer davon war gegen 7 Uhr abgebrochen und auf das benachbarte Grundstück gefallen. Das Dach eines Gartenhäuschens wurde dabei beschädigt, und am Gebäude entstanden kleinere Schäden. Eine verbeulte Dachrinne und ein verzogenes Fensterblech künden von der Gewalt des Sturzes. Sicherheitshalber wurden die anderen beiden geschädigten Baumstämme abgesägt.

11.30 UhrBreitenau, Falkenauer Straße: Ein Havarieteam des Envia-Netzbetreibers Mitnetz müht sich mit einer Seilwinde, einen hölzernen Leitungsmast aufzurichten. Zwei Stunden zuvor war ein Baum auf die Oberleitung gefallen und hat zwei Masten mitgerissen. Weil die Envia-Mitarbeiter den Baumes nicht selbst wegräumen konnten, wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Wehren aus Oederan und Breitenau waren mit 17 Kameraden im Einsatz. Die Brandschützer sichern die Straße und zersägen den Baum, während die Envia-Mitarbeiter die beiden Leitungsmasten wieder aufrichten und die Niederspannungsleitung verspannen. Die Masten waren dank des weichen Bodens nicht gebrochen. Während der Reparaturarbeiten musste von 11.15 bis 12.25Uhr der Strom für elf Haushalte abgeschaltet werden, sagte Envia-Sprecherin Evelyn Zaruba später. Der von den Maschinen ramponierte Zufahrtsweg über den Hetzbach soll bei besserem Wetter repariert werden, so die Unternehmenssprecherin. Für die Breitenauer Wehr war es der zweiten Sturm-Einsatz, sagt Wehrleiter René Neugebauer. Kurz nach 6 Uhr haben die Kameraden auf der Talstraße bereits einen umgestürzten Baum weggeräumt.

12.30 UhrAugustusburg, Schloss: Helena Horáková serviert "obdachlos" gewordenen Bikern Kaffee und Tee. Die junge Frau vom Schloss Augustusburg brachte den Männern aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen bereits zum Frühstück Heißgetränke. "Das gab es noch nie", freuen sich die Stammgäste über den Service. Sturmtief "Egon" hatte den Teilnehmern des Wintertreffens die Zelte zerfetzt. Schlossherrin Patrizia Meyn stellte ihnen kurzerhand eine Garage auf dem Schlossgelände als Notunterkunft zur Verfügung.

15 UhrAugustusburg: Die Stadt ist abgeschnitten. Bürgermeister Dirk Neubauer postet im sozialen Netzwerk Facebook: "Achtung! Derzeit sind wir aus Erdmannsdorf und Flöha nicht erreichbar. Straßenglätte!" In Augustusburg erreicht zu diesem Zeitpunkt der Wintersturm seinen Höhepunkt. "Potz Blitz und Schneegestöber", sagt Bauhof-Chef Andreas Limbecker, der selbst seit 6.30 Uhr Winterdienst fährt, gerade auf dem Weg hinauf zur Bergstation der Drahtseilbahn ist und noch bis gegen 18 Uhr fahren wird. "Problematisch ist neben dem starken Wind, dass die Straßen so schnell vereist sind", sagt er.

16.30 Uhr Flöha: Weniger dramatisch ist die Situation in Flöha. Stanimir Enew aus der Bauverwaltung ist geradezurück von einer Kontrollrunde. "Die Straßen sind eigentlich frei", sagt er. Drei Winterdienstfahrzeuge werden noch einmal ausrücken, um steile Strecken Richtung Hausdorfer Höhe oder am Plauberg zu räumen. Enew schätzt, dass die Kollegen noch bis gegen 20Uhr im Einsatz sein werden. Und danach bleiben sie in Bereitschaft.