Es weihnachtet am Wegesrand

Wer Augustusburg hört, denkt an die eine Sehenswürdigkeit: das Schloss. Doch im Ortsteil Kunnersdorf gibt es jetzt eine weitere. Zumindest in der Vorweihnachtszeit.

Von Thomas Reibetanz (Text und Fotos)

erschienen am 16.12.2016



Kunnersdorf. Zuerst war da der kleine Nadelbaum am Hang. Neben dem Waldweg über der Zschopau zwischen Kunnersdorf und Hennersdorf. Annelie Arbeiter und Nora Stange aus Kunnersdorf laufen diesen Weg seit vielen Jahren mehrmals pro Woche entlang und hatten eine Idee: "Den schmücken wir wie einen Weihnachtsbaum", sagten sie sich und schmückten ihn wie einen Weihnachtsbaum. "Weil wir anderen eine Freude machen wollten."

Aus der Hang-Fichte wurde mehr. "Zum einen haben wir am Wegesrand weitere geeignete Bäume gefunden, zum anderen haben uns Leute aus dem Dorf angesprochen und gefragt, ob wir noch mehr davon machen könnten", erzählt Nora Stange und lacht, während sie die Wegzehrung für die kleine Besichtigungstour auspackt. Es gibt selbstgebackene Plätzchen. Weihnachtsstimmung kommt auf, an diesem trüben Dezembermorgen. "Schnee wäre gut", sagt Annelie Arbeiter.

Stimmt. Aber dann wäre der Weg noch rutschiger. In der Nähe der Bahnbrücke in Kunnersdorf beginnt er, etwa zwei Kilometer lang geht es oberhalb der Zschopau gen Hennersdorf. Links der Hang, rechts der Abhang mit Blick auf die Schienen der Erzgebirgsbahn. Wer hier mit Kindern spaziert, sollte sie unbedingt an die Hand nehmen.

Allerdings lohnt sich dieser Spaziergang mit Kindern auch. Besonders in der Vorweihnachtszeit werden die Augen der Besucher leuchten, wenn sie plötzlich vor festlich geschmückten Bäumchen stehen. Denn nach der Hang-Fichte, welche die zwei Damen vor fünf Jahren geschmückt haben, kam mehr. In diesem Winter sind es schon vier kleine Bäume, an die Annelie Arbeiter und Nora Stange bunte Kugeln und Christbaumspitzen gehängt haben.

"Dazu kommen zwei, die eine Freundin aus Kunnersdorf mit ihrem Enkel geschmückt hat", erzählt Annelie Arbeiter. "Und Richtung Hennersdorf soll es noch mehr geben." Auch von einem Weihnachtsbaum auf dem Aussichtspunkt am Kunnerstein hätten sie gehört, erzählen die Damen während der kleinen Weihnachtsbaum-Tour.

Etwa 1000 Meter liegen zwischen Weihnachtsbaum Nummer eins, einer Rand-Fichte mit Blick auf die Zschopau, und Nummer vier neben einem Felsvorsprung. "Den Felsen übrigens muss man im Winter gesehen haben, wenn Eiszapfen dran hängen", sagt Nora Stange. "Wir sind uns sicher, dass dort die Schneekönigin wohnt." Sie schmunzelt.

"Manch einer mag denken, wir haben einen Knall", sagt Annelie Arbeiter. "Aber das ist uns egal." Dass ihre kleine Geste viel Gefallen findet, zeigt ein Schild am Beginn des Weges. Unbekannte haben dort einen Wegweiser zur neuen Sehenswürdigkeit in Augustusburg angebracht. "Kunnersdorfer Weihnachtsbaumpfad" ist dort zu lesen.

