Familienunternehmen fertigt Maßanzüge für Roboter

Die Kunnersdorfer Firma Flexitex zählt heute deutschlandweit zu den führenden Herstellern von technischen Textilien. An ihrer Spitze steht ein Frauen-Duo, dass noch viel vorhat.

Von Verena Toth

erschienen am 15.03.2017



Kunnersdorf. "Wir heißen nicht nur Flexitex, wir sind auch flexibel", mit diesen Worten stellte Carmen Uhlmann gestern einer Delegation von Lokalpolitikern ihr 1999 gegründetes Unternehmen vor. Zum ersten Mal in der Geschichte des Kunnersdorfer Familienbetriebs konnte die Unternehmerin einen Landrat durch die Firmenräume führen. Auf seiner Kommunaltagstour durch den Landkreis hatte Matthias Damm (CDU) gestern Augustusburg besucht.

Mit Ausdauer und Fleiß hat Seniorchefin Carmen Uhlmann den einstigen Watteproduktionsbetrieb mit anfangs vier Mitarbeitern zu einem hoch spezialisierten Hersteller von technischen Textilien umgewandelt. Heute sind dort 21 Mitarbeiter beschäftigt. Namhafte Unternehmen wie Volkswagen, Porsche, Kuka oder Thyssen-Krupp gehören zum Kundenkreis. Mittlerweile zähle Flexitex deutschlandweit zu den drei führenden Unternehmen, die sich auf die Herstellung von hochwertigen technischen Textilien und vor allem auf die individuell maßgeschneiderten Schutzanzüge für Roboter spezialisiert haben, erläutert Vertriebsleiterin Claudia Uhlmann, Tochter der Firmengründerin.

Die Schutzhüllen sorgen dafür, dass die überwiegend in der Automobilindustrie eingesetzten Roboterarme vor Flüssigkeiten, Staub, Hitze oder auch Kälte geschützt werden. Weiterhin werden in der Fabrik fusselfreie Reinigungstücher hergestellt, die für die Säuberung von Lackieranlagen gebraucht werden.

Zweimal - in den Jahren 2002 und 2013 - wurde das Gelände mit den historischen Produktionsgebäuden vom Hochwasser geflutet. Im Sommer 2013 machte ein Feuer in einem Produktionsbereich Schlagzeilen. Ein technischer Defekt hatte den Brand in einer Wattemaschine verursacht. "Wir haben das aber recht schnell hinter uns lassen können", berichtet die Vertriebsleiterin. Etwa ein halbes Jahr später konnte wieder produziert werden. Der Saal wurde renoviert und mit einer zweiten Konfektionslinie eingerichtet. Heute werden dort Schutzhüllen für Schweißzangen genäht.

Das Mutter-Tochter-Duo hält am Standort im Augustusburger Ortsteil fest. "Zum einen ist 'Made in Germany' ein Qualitätsversprechen. Aber auch die Verbundenheit mit unserer Heimat ist uns wichtig", erläutert Claudia Uhlmann.