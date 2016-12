Fellnasen-Duo findet neues Zuhause

Unter anderem mit Chips fütterte der einstige Besitzer die beiden Kater. Bis Lacky und Purzel ungefähr sieben Kilo auf die Waage brachten - jeder von ihnen. In ihrer neuen Familie sieht der Speiseplan der Tiere anders aus.

Von Julia Keller

erschienen am 13.12.2016



Neu-Amerika/Großwaltersdorf. Kaum liegt der Geruch von Katzenfutter in der Luft, wuseln drei Katzen um Manja Uhligs Beine. Sie warten, bis die Futternäpfe abgestellt werden und lassen keine Sekunde zu viel verstreichen, ehe sie sich über den Inhalt hermachen. Es ist ein ungleiches Trio: Lissy ist eine schlanke Jungkatze, Lacky und Purzel bringen rund sieben Kilo auf die Waage - nicht insgesamt, sondern jeweils.

Im Frühsommer hat das Tierheim Neu-Amerika Lacky und Purzel an Familie Uhlig vermittelt. Manja Uhligs Foxterrier war gestorben. Nach einem Tag ohne Tier im Haushalt war für die Uhligs klar, dass sie wieder eines brauchen. Aber vorerst keinen Hund, dafür saß der Kummer über den Verlust noch zu tief. Deshalb fassten sie den Plan, sich eine Katze zuzulegen. Sie packten die Transportbox ins Auto und fuhren zum Tierheim Freiberg - dort wohnten aber zu diesem Zeitpunkt keine Katzen. Überrascht setzte Familie Uhlig ihre Fahrt fort. Nächster Halt: Neu-Amerika bei Annaberg-Buchholz, Katzenzimmer.

Dann fiel die Entscheidung ganz schnell. "Eigentlich war es schon klar, als wir in das Zimmer kamen", sagt Andy Uhlig. Denn Lacky und Purzel reagierten sofort auf ihre Namen: drehten ihre Köpfe und ließen sich kraulen. Das Tierheim wollte die Kater nur gemeinsam vermitteln, weil sie miteinander aufgewachsen waren. Statt einer einzigen Katze nahmen die Uhligs zwei Schwergewichtskater mit. Mit der eigenen Katzenbox hätten sie die Beiden aber nicht zum Eigenheim in Großwaltersdorf fahren können - weder Lacky noch Purzel passte hinein. Das Tierheim lieh der Familie deshalb zwei Hundetransportboxen. Einer stand während der Fahrt auf dem Rücksitz neben Tochter Mia Celine, den anderen nahm Manja Uhlig auf den Schoß. "Da hab ich gewusst, was das Gewicht bedeutet."

Zwei Wochen später zog Lissy bei der Familie ein. Sie war damals ein Welpe und hält sorgt bis heute bei den beiden Großen für Bewegung - ebenso wie Mia Celine, die gern mit den Katzen spielt. Als Lacky und Purzel ins Tierheim kamen, bewegten sie sich kaum. Gegen Ende ihrer Zeit in der Einrichtung konnten sie schon durch das Fenster des Katzenzimmers in den Auslauf im Freien klettern. Inzwischen haben sie ihre Sprungfähigkeiten weiter gesteigert. "Ich komm eines Tages in die Küche und mich trifft der Schlag", sagt Manja Uhlig. Der Grund für den Schreck: Lacky sitzt auf der Arbeitsplatte und streckt einen Kopf zum sperrangelweit aufstehenden Küchenfenster hinaus. Wegen des Risikos, dass einer der Kater hinunter stürzen könnte, lassen die Uhligs seitdem keine Dachfenster mehr offen stehen, wenn sie die Katzen nicht im Blick haben.

Ihr Rekordgewicht angefressen haben sich Lacky und Purzel bei ihrem ehemaligen Besitzer. Bei ihm fraßen sie unter anderem auch Chips. "Wir waren geschockt, als wir gehört haben, was die armen Katzen zu fressen bekommen haben", so Andy Uhlig. Die Zeiten von Frittierter Kost sind deshalb für die Kater vorbei. Sie bekommen nur noch Katzenfutter: pro Tier morgens eine Portion Trockenfutter, abends Nassfutter. Selten ein Katzen-Leckerli. Das stört die Kater aber nicht: Kurz bevor morgens Manja Uhligs Wecker klingelt, stehen alle drei Katzen neben dem Bett und warten auf Zuwendung. Wenn sie von der Arbeit kommt, wird sie von den Tieren an der Tür begrüßt. "Sie sind genauso Familienmitglieder wie Mama, Papa und Kind", sagt Manja Uhlig.