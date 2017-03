Flöhaer Ortsumgehung: Planungsbüro prüft Brücke

erschienen am 08.03.2017



Flöha. In Flöha finden am Donnerstag an der Brücke der Umgehungsstraße über die Augustusburger Straße im Stadtteil Plaue Bauwerksprüfungen statt. Wie das ausführende WKP-Planungsbüro für Bauwesen aus Dresden mitteilte, kommt es während der rund vierstündigen Arbeiten auf der Ortsumgehung zu einer halbseitigen Straßensperrung. Der Verkehr könne dennoch fließen. Gleiche Arbeiten wurden bereits am Mittwoch an der Brücke über die Augustusburger Straße in der Nähe des Bahnhofes Flöha durchgeführt.

"Die beiden Bauwerke stehen kurz vor Ablauf der Gewährleistungsfrist. Um eventuelle Mängel festzustellen und diese gegebenenfalls dem Baubetrieb zu übermitteln, sind wir jetzt tätig", sagte Bauwerksprüfingenieur Matthias Werner am Mittwoch auf Anfrage. (kbe)