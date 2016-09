FÃ¶rdergeld: Der Bauboom kann starten

Fördergeld: Der Bauboom kann starten

Bald können die Bauleute in den Städten und Gemeinden der Region anrücken: Mit Geld vom Freistaat sollen zum Beispiel Straßen in Oederan schöner und das Internet in Erdmannsdorf schneller gemacht werden.

Von Eva Marie Stegmann und Matthias Behrend

erschienen am 10.09.2016



Flöha. Das Investitionspaket "Brücken in die Zukunft" ist nicht nur ein Segen für die Städte und Gemeinden, sondern auch ein Konjunkturprogramm für das Baugewerbe. Es ist 800 Millionen Euro schwer. Saniert werden mit dem Geld zig Straßen und Gebäude im ganzen Freistaat. Es werden öffentliche Toiletten gebaut - wie in Oederan - oder Kunststoff-Laufbahnen saniert - wie in Flöha.

In der Region rund um die Stadt sind knapp 50 Bau- und Sanierungsprojekte, die die kommunalen Infrastrukturen verbessern oder Gebäude modernisieren sollen, vom Landratsamt genehmigt worden. In den Ring geworfen hatten Städte und Gemeinden etwas mehr, doch das Gros der Vorhaben kann starten.

Flöha: In Flöha sollen 2017 die ersten Bagger rollen. Neun Vorhaben mit einem Förder-Gesamtumfang von knapp 725.000 Euro hat die Stadt angemeldet. Darunter sind zum Beispiel ein Anbau für den Hort des Fördervereins für Nachwuchssport - das mit Abstand größte Bauprojekt. Saniert werden sollen die Kunststoff-Laufbahnen im Auenstadion und auf dem Sportplatz der Oberschule. Außerdem gibt es einen Spielplatz für die Kita Baumwollzwerge. Auch Radfahrer kommen auf ihre Kosten: Der Flöhatalradweg soll im Bereich der Schwarzen Brücke neu gestaltet, der Teich im Lärchental und die Lärmschutzwand entlang der Südstraße sollen saniert werden. Nach der Bestätigung der Projektliste werden jetzt die Förderanträge vorbereitet und gestellt. Die Kommunen müssen ein Viertel der Kosten selbst aufbringen.

Oederan: Alle Maßnahmen bis auf drei sind bestätigt und in den Investitionsplan aufgenommen worden. Insgesamt gibt es für 18 Projekte Fördergeld von knapp 600.000 Euro. Die größte Summe fließt in die Teilsanierung der Kita Oederaner Kitz. 145.000 Euro sollen Brandschutz, Unfallverhütung und Heizungsanlage kosten (Eigenanteil knapp 26.250 Euro). Unter anderem gibt es einen neuen Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehr Oederan (Kosten 31.500 Euro, davon gefördert: 23.625 Euro). Sechs Straßen, wie der Schwarze Weg in Görbersdorf und der Langer Weg in Memmendorf werden saniert.

Niederwiesa: Niederwiesa wurden alle sechs "Brücken in die Zukunft"-Projekte bewilligt. Dafür erhält die Kommune eine Fördersumme von knapp 400.000 Euro. Das größte Projekt, das realisiert werden soll, ist die Sanierung des Sportplatzes Niederwiesa für 150.000 Euro (Eigenanteil der Gemeinde 37.500 Euro). Neue Fenster in der Oberschule kosten 100.000 Euro, davon zahlt die Kommune 25.000 Euro selbst.

Eppendorf: Acht Projekte, die rund 450.000 Euro kosten, wurden Eppendorf zugestanden. Größtes Vorhaben ist die Sanierung des Schulgebäudes, die knapp 230.000 Euro (davon gefördert: 172.000 Euro) kosten soll. Auch in der Schulturnhalle und am Verwaltungskomplex an der Großwaltersdorfer Straße wird modernisiert. Weiterhin auf der Liste stehen die Außenanlagen der Kita Pfiffikus und die Straßenbeleuchtung an der Oederaner Straße.

Leubsdorf: Die Gemeinde Leubsdorf hat fünf ihrer eingereichten Wünsche bewilligt bekommen. Im Gesamten kosten die 364.000 Euro, davon zahlt der Freistaat 273.000Euro. Die Erneuerung der Heizungsanlage in der Grundschule ist mit gut 200.000 Euro das größte Projekt. Die Kita Entdeckerland in Schellenberg soll ebenfalls vom Investitionspaket profitieren und erhält neue Rollläden und einen Wohnwagen für die Waldkindergartengruppe. Zudem soll das marode Haltestellengebäude in Hammerleubsdorf mit dem Geld saniert werden.

Augustusburg: Die Stadt Augustusburg will Projekte für 413.000 Euro umsetzen. Für die zwei Maßnahmen gibt es einen freistaatlichen Zuschuss von 310.000 Euro. Dabei geht es um das Pilotprojekt in Erdmannsdorf für schnelleres Internet: Über das Antennenkabelnetz des Ortsteils soll die Breitbanderschließung erfolgen. Der größte Brocken ist mit einer Fördersumme von 224.000 Euro eine Kleinsportanlage im Gesamtwert von knapp 300.000 Euro für die neue Jahnkampfbahn. Es ist der zweite von drei Bauabschnitten.