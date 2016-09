Gekommen, um zu bleiben

Seit 2006 lebt Ali Günes in Flöha. Er ist bekannt als Geschäftsmann, Investor und Vermieter von sechs Mehrfamilienhäusern im Ort. Jetzt plant er ein neues Großprojekt.

Von Matthias Behrend

erschienen am 22.09.2016



Flöha. Freunde und die Familie hatten ihn davor gewarnt, nach Ostdeutschland zu gehen, sagt Ali Günes. Er hat die Warnungen ignoriert, ist 1997 aus Rheinland-Pfalz zuerst nach Erdmannsdorf umgezogen und 2006 nach Flöha und hat 2002 eine Estrichfirma gegründet.

Etwa 40 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen inzwischen, mehrere Estrich-Kolonnen sind bundesweit unterwegs, meist in großen Geschäftshäusern oder Einkaufszentren. Sieben weitere Mitarbeiter planen und koordinieren die Arbeit in der Büro-Zentrale an der Lessingstraße. Der Estrich ist sozusagen das Fundament eines Fußbodens, der Trocknungsprozess eine kleine Wissenschaft und entscheidend für die spätere Qualität des Bodenbelages.

Wahrscheinlich wird die Firma bald umziehen. Nicht weg aus Flöha, sondern nur ein Stück weit hinüber zur Talstraße. Ali Günes hat von der Stadt ein Grundstück gekauft. Der Stadtrat hat dem Verkauf mehrerer Teilflächen mit insgesamt gut 1000 Quadratmetern Größe kürzlich mehrheitlich zugestimmt. Ali Günes plant den Bau eines Wohn- und Geschäftshauses, in dem auch seine Firma mehr Platz als bisher finden soll.

Im Winter wird geplant, sagt er. Dann will er zügig mit dem Bau beginnen. Vier Jahre Zeit gibt ihm die Stadt für die Bebauung der Flächen, das ist die Bedingung für den Verkauf. Auch die ehemalige Erich-Weinert-Oberschule und das dazu gehörende Grundstück an der Schillerstraße hat Ali Günes gekauft. Das Gebäude ist laut aktuellem Gutachten in einem sehr schlechten Bauzustand und praktisch wertlos, aber eben denkmalgeschützt. Das begrenzt die Möglichkeiten bei der Sanierung und einem möglichen Umbau. Ali Günes winkt entschlossen ab: "Kein Problem."

Über seine Pläne für das Gebäude mag er aber erst sprechen, wenn die letzten Details mit den Behörden geklärt sind. Die ehemalige Schule ist freilich nicht das erste Haus in Flöha, das Ali Günes gekauft hat. Er besitzt inzwischen sechs Mehrfamilienhäuser in der Stadt. Alle sind saniert, alle Wohnungen sind vermietet. Ali Günes ist stolz auf das Erreichte. Und dass er als Vermieter einen guten Ruf hat, schmeichelt ihm.

Alljährlich veranstaltet er ein Sommerfest mit den Mietern der vier Häuser an der Lessingstraße und der Rudolf-Breitscheid-Straße. Der große, gepflasterte Innenhof, der normalerweise Platz für kostenlose Pkw-Stellplätze bietet, ist dann voll gestellt mit Bierzeltgarnituren, Grill, Karussell und Hüpfburg. "80 Leute, Musik, viele Kinder, sehr schön", sagt der 52-Jährige, der mittendrin im Getümmel anzutreffen ist mit seiner Frau und den beiden Kindern. Im Fotoalbum des Mieterfestes vom vergangenen Jahr gibt es eine Aufnahme, auf der liegt Ali Günes lachend in der Hüpfburg. Berührungsängste kennt er nicht.

Ali Günes stammt aus der östlichen Türkei. Seine Familie lebt noch dort, sagt er. Er kam einst nach Deutschland, um hier eine Weile zu arbeiten. Aus der Weile ist inzwischen ein Leben geworden. An eine Rückkehr in die Türkei ist nicht mehr zu denken. Zweimal habe er es vergeblich versucht. "Ich habe mich verändert", sagt er, "das geht nicht mehr zurück." Er ist wohl deutscher geworden mit den Jahren, er ist hier ein erfolgreicher Geschäftsmann. Außerdem sei Flöha seine Heimat.

Er will hier bleiben und er fühlt sich sehr wohl in der Stadt, sagt er. Es gebe hier schließlich alles, was man für ein gutes Leben braucht. Verschiedene Geschäfte, Ärzte. Nach Chemnitz und zur Autobahn sei es nicht weit - "ganz wunderbar", sagt Günes mit großen Augen und lacht.

Und die Warnungen von einst? Wieder winkt er ab: "Kein Problem." Das mag auch daran liegen, dass er fleißig arbeitet, Erfolg hat und als Geschäftsmann anerkannt ist. Kürzlich hat er zehn Tage Urlaub gemacht und Rumänien, Bulgarien und Ungarn bereist. Der erste Urlaub seit 2010. "Es gab so viel zu tun", sagt er. Selbstständig eben - "immer selbst und immer ständig", sagt eine seiner Mitarbeiterinnen, die ihn bereits seit 17 Jahren kennt. Ali Günes sagt, sein Grundsatz sei gute Arbeit, das sei die beste Werbung.

Fragt man in Flöha nach Ali Günes, gibt es kaum jemanden, der den kleinen, korpulenten Mann nicht kennt. Das öffentliche Bild vom ihm ist untrennbar verbunden mit einem großen, dunklen Audi und dem Mobiltelefon am Ohr. "Sooo?", sagt Ali Günes und lächelt spitzbübisch. Das Mobiltelefon ist so ein kleines, robustes Ding mit Tasten. Es ist sein Draht zu all den Baustellen. Er hat natürlich auch ein modernes Smartphone, aber das bleibt im Büro, weil ihm das unhandliche Ding ständig herunterfällt. Seinen schicken Audi hat er gebraucht gekauft. Viel häufiger fahre er mit seinem alten Golf, sagt Ali Günes.