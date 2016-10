Gymnasium: Kabelsalat bald Geschichte?

Das Schulnetzwerk des Flöhaer Gymnasiums ist eine Katastrophe. Der Landkreis wird insgesamt 427.000 Euro investieren. Nun gab es die erste Baubegehung.

Von Heike Hubricht

erschienen am 21.10.2016



Flöha. Die Datentechnik im Samuel-von-Pufendorf-Gymnasium Flöha soll in diesem Jahr für 277.000Euro erneuert und teilweise neu installiert werden. Das sind reichlich 80.000 Euro mehr, als zunächst für den ersten Abschnitt geplant waren. Den zusätzlichen Ausgaben haben die Mitglieder des Verwaltungs- und Finanzausschusses des Landkreises in ihrer jüngsten Sitzung in Freiberg zugestimmt. 2017 sollen die Investitionen weitergehen. Laut einem Kreissprecher kostet der zweite Bauabschnitt rund 150.000 Euro. 544 Schüler besuchen derzeit die Einrichtung. In dieser Woche fand die erste Baubegehung statt. Schüler und Lehrer klagen seit langem über das lahme Internet.

Nach Angaben von Thomas Kranz, Leiter der Abteilung ÖPNV, Verkehrswirtschaft und Schulen im Landratsamt, entspricht die derzeitige "IT-Infrastruktur" des Gymnasiums "nicht den Anforderungen zur Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes". Als das Samuel-von-Pufendorf-Gymnasium 1996 eingeweiht wurde, sei im Gebäude "keine nennenswerte IT-Infrastruktur" vorhanden gewesen.

Seither sei das digitale Netzwerk der Bildungsstätte nach und nach in mehreren Teilabschnitten entstanden - "teilweise gegen die Normen einer strukturierten Netzwerkverkabelung", so Kranz. In ganzen Abschnitten gebe es überhaupt keine IT-Vernetzung. Zudem sei keine ausreichende Dokumentation vorhanden. Immer wieder müssten Mitarbeiter des Referates Informationstechnik Fehler suchen und Störungen beseitigen. Die Funktionstüchtigkeit des Systems könne nur mit extrem hohem Zeitaufwand und auch nur teilweise aufrecht erhalten werden. Falls das Datennetz nicht verbessert werde, sei der Schulbetrieb in allen informatikgestützten Fächern gefährdet. Überdies wachse durch den Einsatz moderner Unterrichts- und Lernmittel auch in allen anderen Fächern der Bedarf an einer digitalen Vernetzung. Deshalb sei ein Aufschieben der Investitionen "bildungspolitisch nicht akzeptabel", so der Abteilungsleiter. Im ersten Bauabschnitt stehe daher beispielsweise der Austausch der vorhandenen Kabel an. Zudem würden alle Verteiler mit Lichtwellenleiter-Kabel verbunden. Im zweiten Abschnitt erfolge die Neuverkabelung der noch nicht erschlossenen Bereiche.

In der ersten Ausschreibungsrunde für die Datentechnik im Frühjahr 2016 hatte kein einziges Unternehmen ein Angebot unterbreitet, in der zweiten Runde gingen drei Angebote ein. Allerdings lagen sie alle deutlich über der Kalkulation des Planers. Kranz: "Die aktuelle Wirtschaftslage lässt nicht vermuten, dass durch einen zeitlichen Aufschub der Maßnahme mittelfristig günstigere Preise zu erzielen sind."