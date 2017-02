Händler wehren sich mit Technik und Augenmerk gegen die Diebe

Die Anzahl der erfassten Fälle in Mittelsachsen ist gesunken, immer mehr Taten werden aufgeklärt. Aber zeichnen die Zahlen wirklich ein reales Bild?

Von Matthias Behrend und Kai Kollenberg

erschienen am 15.02.2017



Flöha/Freiberg. Im Edeka-Markt in Flöha wurde erst vor drei Wochen wieder ein Ladendieb geschnappt. Der Kunde hatte sich für etwa 600 Euro einen Einkaufswagen voll geladen und wollte damit nach draußen spazieren - ohne zu bezahlen. Der dreiste Diebstahl wurde vereitelt. Christian Gabriel, der in Flöha und in Niederwiesa Edeka-Märkte betreibt, sagt, er könne keinen spürbaren Rückgang der Ladendiebstähle feststellen. "Diebstähle bleiben ein Problem", sagt er. Gabriel hat in seinen Märkten Detektive sowie Kameras im Einsatz. Die Mitarbeiter seien für das Thema sensibilisiert, es gelte aber der Grundsatz: Die eigene Gesundheit ist wichtiger als ein Diebstahl-Verlust.

Laut einer kürzlich veröffentlichten Statistik des Sächsischen Innenministeriums gibt es in Mittelsachsen deutlich weniger Diebstähle in Warenhäusern, Geschäften, Kiosken als noch vor zwanzig Jahren. Lag die Zahl 1995 bei 549 erfassten Fällen, so wurden zwei Jahrzehnte später nur 147 Fälle von der Polizei registriert. Das entspricht einem Rückgang von rund 73 Prozent. Ob die Anzahl der Ladendiebstähle tatsächlich zurückgegangen ist oder ob nur weniger Delikte erfasst werden, besagt die Statistik nicht, die auf Anfrage des Linken-Landtagsabgeordneten Enrico Stange veröffentlicht wurde. Parallel zum Rückgang der erfassten Diebstähle hat sich die Aufklärungsrate deutlich erhöht. Wurden vor zwei Jahrzehnten 15,5 Prozent der Straftaten aufgeklärt, waren es 2015 dann 37,4 Prozent, also mehr als jede dritte.

Die Statistik ist vor allem deswegen interessant, weil in vielen mittelsächsischen Städten im Jahr 2015 eine Debatte darüber geführt wurde, dass mit der deutschen Asylpolitik auch die Kriminalität generell steigen würde. Einige Ladenbesitzer klagten darüber, dass sie sich in ihren Geschäften nicht mehr sicher fühlten. Freibergs Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD) hatte deswegen eine Idee seines Vorgängers Bernd-Erwin Schramm (parteilos) weiterverfolgt. Er schuf den Stadtordnungsdienst, der nun im Stadtgebiet für Ordnung sorgen soll. Die Resonanz aus der Bevölkerung war entsprechend positiv.

Statistische Daten für das vorige Jahr liegen noch nicht vor. Die Kriminalitätsstatistik wird im späten Frühjahr veröffentlicht. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass auch 2015, dem Jahr mit dem größten Flüchtlingszuzug, die Fallzahlen abnehmen. 2014 wurden 159 Ladendiebstähle erfasst. Ein Jahr später 147.

Fest steht, dass eher die größeren Geschäfte und Verbrauchermärkte Zielscheibe von Ladendieben sind. So hatte am 18. Januar ein 39-jähriger Mann versucht, in einem Discounter an der Freiberger Straße in Oederan eine Flasche Schnaps zu stehlen. Es kam zu einer Rangelei mit einem Markt-Mitarbeiter, der leicht verletzt wurde. Weil der Räuber dabei seine Jacke mit persönlichen Dokumenten einbüßte, konnte er von der Polizei schnell gefasst werden. Bei der Drogeriemarktkette DM sind die Verluste durch Diebstähle konstant niedrig. Die Grundtendenz gilt auch für den Markt in Flöha. Erich Harsch, Vorsitzender der Geschäftsführung, sagt auf Anfrage, dass man keine gesteigerte Diebstahlhäufigkeit feststellen könne. Er führt das aber weniger auf die Arbeit der Polizei zurück. "Die aufmerksamen Kolleginnen und Kollegen sowie die heutzutage besseren technischen Möglichkeiten haben hierzu sicherlich beigetragen", so Harsch. Silke Richter, Inhaberin des Schuhgeschäftes "Schuhmuckel" in Oederan, hat bislang keine negativen Erfahrungen mit Ladendieben gemacht. "Das war in der Händlerschaft noch kein Thema", sagt sie.