Heuballen in Gahlenz stehen in Flammen

erschienen am 20.11.2016



Gahlenz. Ein großer Berg Heuballen auf einem Feld bei Gahlenz in Mittelsachsen hat am Sonntagnachmittag Feuer gefangen. Nach ersten Informationen mussten die Feuerwehren aus Gahlenz, Oederan, Kirchbach und Görbersdorf gegen 14.30 Uhr mit 42 Einsatzkräften ausrücken. Die Löscharbeiten gestalten sich aufgrund des starken Windes schwierig.

Personen oder Gebäude kamen nicht zu Schaden, allerdings müssen die Bewohner von Gahlenz und Oberreichenbach aufgrund der starken Rauchentwicklung die Fenster geschlossen halten. Zur Brandursache konnten die Einsatzkräfte am Sonntag noch keine Angaben machen. (msc)