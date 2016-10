"Ich sehe keine wirkliche Chance fÃ¼r eine Ortsumgehung"

"Ich sehe keine wirkliche Chance für eine Ortsumgehung"

Gernot Krasselt, CDU-Landtagsabgeordneter und ehemaliger Oederaner Bürgermeister, zum Dauerthema im Ort

erschienen am 11.10.2016



Oederan. Mit einer Unterschriftenliste wollen Einwohner von Oederan erreichen, dass sich die Stadtverwaltung stärker für den Bau einer Ortsumgehung einsetzt. Im Stadtrat haben sie zudem gefordert, den Oederaner Landtagsabgeordneten Gernot Krasselt (CDU) aufzufordern, im Sinne der Bürger für die Umgehung zu kämpfen. Thomas Reibetanz hat den ehemaligen Bürgermeister dazu befragt.

Freie Presse: Herr Krasselt, braucht Oederan eine Ortsumgehung?

Gernot Krasselt: Meine persönliche Meinung: Nein. Und das habe ich auch schon vor vielen Jahren gesagt. Allerdings geht es bei der Entscheidungsfindung nicht um meine Meinung. Und auch nicht nur um die der Anlieger der B 173, die Unterschriften für die Ortsumgehung gesammelt haben. Ich kann diese Menschen und ihre Sorgen sehr gut verstehen, aber es sind viel mehr Argumente abzuwägen.

Welche Argumente meinen Sie? Reicht es nicht, dass sich täglich Tausende Fahrzeuge durch die Stadt quälen?

Ich finde nicht, dass sich die Autos durch die Stadt quälen. Wir haben erfolgreich gegen Ampeln auf der B 173 gekämpft. Dadurch gibt es auch keinen Stau. Es geht um ein Kosten-Nutzen-Verhältnis. Und dort sehe ich keine wirkliche Chance für eine Ortsumgehung. Dazu kommt, dass für eine neue Umgehungsstraße 15 Hektar Land bebaut und versiegelt werden müssten, dass die Lärmbelästigung nur von einer Siedlung zur anderen "transportiert" würde und dass die Innenstadt aussterben würde. Hier möchte ich nur das Beispiel Siebenlehn nennen. Seit es dort die Umgehungsstraße gibt, ist die Innenstadt leer.

Und dennoch fordern die Befürworter der Trasse, dass "ihr" Landtagsabgeordneter in ihrem Interesse Druck macht.

Zunächst einmal bin ich nur meinem Gewissen verpflichtet. Das bedeutet nicht, dass ich die Sorgen einiger Oederaner nicht ernst nehme. Ich würde mich für deren Interessen einsetzen, wenn ich einen Sinn sehen würde. Das ist aber deshalb nicht der Fall, weil eine Ortsumgehung von Oederan sachsenweit nicht von großer Relevanz ist. Ich kann maximal mit dem zuständigen Ministerium sprechen. Das hat die Stadtverwaltung aber schon getan. Und ich würde auch keine anderen Antworten bekommen, als dass alle Argumente abgewägt werden.

Sie können also nichts für eine Ortsumgehung tun?

Nein. Und ich sehe auch mehr Sinn darin, mich für andere Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur und Lebensqualität in Oederan einzusetzen. Gegen den Lärm könnten andere Straßenbeläge helfen, dazu wäre ein Kreisverkehr an der Kreuzung B 173/Gerichtsstraße dringend notwendig, um den Verkehr dort flüssiger zu machen. All das wäre mit weniger Geld machbar, als eine Ortsumgehung kosten würde.

Und wie soll es nun weitergehen? Die Lärmbelästigung an der Bundesstraße bleibt ja ...

Wir sollten perspektivisch denken. Was ist, wenn wir 2030 eine teure Umgehungsstraße haben, die den Lärm beseitigen soll, dann aber nur noch Elektroautos zugelassen werden? Darüber wird gerade nachgedacht. Und wir sollten in Ruhe und immer gemeinsam überlegen, was aktuell in Oederan verbessert werden kann, ohne immer nur an der Idee einer Umgehungsstraße festhalten zu wollen. Dann könnten wir schnell gute Ergebnisse erzielen.