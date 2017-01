Internet und Baupläne auf der Wunschliste

In der Kommune wurde 2016 viel für die Jugend getan, eine der jetzt anstehenden Aufgaben ist zum Beispiel, dass in der Alten Schule Eigentumswohnungen entstehen sollen.

Von Knut Berger

Eppendorf. Das traurigste Ereignis im vergangenen Jahr in Eppendorf war der Starkregen am 25. Juni, von dem selbst ältere Einwohner vor allem in Kleinhartmannsdorf sagen, dass sie so etwas noch nicht erlebt hatten. Aber es war nicht alle schlecht: Für die jüngsten Eppendorfer gab es zahlreiche positive Höhepunkte im vergangenen Jahr. So wurde in Kleinhartmannsdorf ein neuer Spielplatz eingeweiht und das Projekt "Jugend bewegt Kommune" mit Leben erfüllt. Jetzt gibt es neue Aufgaben. "Freie Presse" sagt, was war - und ansteht.

Geschafft: Ein ganz wichtiges Projekt für die Kommune war, dass der Regiobus Mittelsachsen den Betriebshof in Eppendorf ausgebaut hat. Denn: Dieses Projekt sichert die gute Anbindung an den Nahverkehr. Auch die Feuerwehr kann sich freuen: Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Kleinhartmannsdorf ist 2016 abgeschlossen worden, die offizielle Eröffnung ist für Frühjahr 2017 geplant. Außerdem geschafft ist der grundhafte Ausbau der Rudolf-Breitscheid-Straß und am Teichweg und der Karl-Liebknecht-Straße ist der Durchlass erneuert worden.

Die Daueraufgabe: Die Alte Schule steht schon seit vielen Jahren zum Teil leer. "Viele Lösungsvarianten wurden schon diskutiert, das Gebäude besser auszulasten und damit die Unterhaltung bezahlbar zu machen", sagt Bürgermeister Axel Röthling (SPD). Schließlich sei der Plan entstanden, daraus Eigentumswohnungen zu machen. "Wir müssen jedoch zunächst eine Lösung für die Vereine finden, die derzeit die mittlere Etage der Alten Schule nutzen." Parallel dazu suche man seit 2009 nach einer Lösung für das Hauptgebäude des alten Bahnhofs. Die Idee ist, aus beiden Aufgaben - sprich: Bahnhof und Schule - ein Gesamtkonzept zu machen, verrät der Bürgermeister.

Die Alltagsaufgabe: Die Steuereinnahmen reichen der Gemeinde Eppendorf nicht aus, um all das Geld, das sie braucht, zu erhalten. Das geht vielen Gemeinden so. Im Jahr 2015 waren es laut dem Bürgermeister 630.000 Euro zu wenig. Das hat bisher noch keine größeren Folgen. Aber ab dem Jahr 2018, so Röthling müssen für neue Investitionen die Abschreibungen dann selbst erwirtschaftet werden. Wenn nicht, ist der Haushaltsplan nicht genehmigungsfähig. "Für uns bedeutet das weitere Sparanstrengungen. Aus diesem Grund verwenden wir die Mittel aus dem Förderprogramm ,Brücken in die Zukunft' im Jahr 2017 zum großen Teil für Maßnahmen zur Energieeinsparung", so das Gemeindeoberhaupt.

Der Zwang zur Sparsamkeit hat auch Auswirkungen zum Beispiel auf das bereits benannte Gesamt-Projekt "Alte Schule"/Bahnhofshauptgebäude.

Die Schwerpunktaufgabe: In den vergangenen Jahren wurden viele Babys geboren in Eppendorf, deshalb reicht der Platz in den Kitas in Eppendorf und Großwaltersdorf nicht mehr aus. Ein Ausbau der bestehenden Kitas ist aus Platzgründen nicht möglich und ein Neubau kommt derzeit nicht in Frage. "Deshalb sind wir derzeit in der Planungsphase, Hortplätze für Schüler der vierten Klasse in der Heiner-Müller-Schule zu schaffen", sagt Röthling. Grundsätzlich habe sich die Gemeinde Eppendorf dazu schon mit dem Landesjugendamt geeinigt. Derzeit laufe die Detailplanung. "Schon im letzten Jahr hatten wir eine Sanierung des Spielplatzes in der Kita ,Pfiffikus' vorgesehen. Das hat sich leider etwas verzögert, was aber auch eine gute Seite hat. So konnten über das Förderprogramm ,Brücken in die Zukunft' zusätzliche Mittel beantragt werden, sodass neben dem Ausbau des Kindergartenbereiches jetzt auch der Bereich Kinderkrippenspielplatz mit angepackt werden kann", erklärt der Bürgermeister.

Die Zukunftsaufgabe: In den vergangenen Jahren haben sich die Schülerzahlen an der Heiner-Müller-Schule laufend erhöht. Die Hälfte der Klassen in der Oberschule ist dreizügig. Damit wird der Platz trotz kürzlich erfolgtem Anbau eng. "Ob die Schülerzahl weiter steigt - und welche Auswirkungen das haben könnte, wird derzeit analysiert. Fakt ist aber, dass die Schule für die Zukunft unserer Gemeinde eine zentrale Funktion hat und dass wir dauerhaft gute Lernbedingungen bieten wollen", sagt der SPD-Bürgermeister Röthling.

Natürlich besitze zudem, wie überall, der Breitbandausbau enorme Bedeutung für die Gemeinde. Die momentan laufende Planungsphase zum Breitbandausbau nähert sich ihrem Ende. In der Gemeinderatssitzung am 7. Februar soll darüber gesprochen werden. Ziel sei, bis Ende Februar einen Fördermittelantrag für den Ausbau zu stellen. Ein Ausbaubeginn noch 2017 sei aber leider nicht realistisch, informiert der Bürgermeister.