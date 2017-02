Junge Flüchtlinge ohne Lehrstelle

In Mittelsachsen regt sich Kritik an der Integration jugendlicher Asylbewerber. Positive Beispiele gibt es, aber es sind Ausnahmen.

Von Grit Baldauf und Heike HUbricht

Freiberg. Ernüchternde Bilanz: In Mittelsachsen absolviert noch kein einziger jugendlicher Flüchtling eine Berufsausbildung. Wichtigster Grund sind mangelnde Sprachkenntnisse. Kritik an der Anlaufzeit für die Integration von jungen Asylbewerbern kommt jetzt aus dem Kreistag und von Unternehmen.

Dem Frankenberger Jörg Hommel dauert der Prozess zu lange. "Am Ende kostet es viel mehr und birgt viel größere soziale Probleme, wenn Jugendliche nicht frühzeitig in eine Lehre gebracht werden", sagte der Linken-Kreisrat. Anlass war die Antwort von Landrat Matthias Damm (CDU) auf seine Anfragen. Darin heißt es: "2016 hat kein Migrant, welcher in der Agentur für Arbeit Freiberg gemeldet war, eine Ausbildung aufgenommen." Hommel reagiert erschüttert - auch, weil in Mittelsachsen jährlich Lehrstellen mangels junger Bewerberunbesetzt bleiben. Er fordert, dass in Mittelsachsen ausreichend viele "Wert geschätzte und vernünftig bezahlte" Koordinatoren eingesetzt werden, die die Ausbildung von geflüchteten Jugendlichen anschieben können. Ausbildung fördere genauso wie die von den Linken geforderte Unterbringung in Wohnungen statt in Heimen soziale Kontakte und Selbstständigkeit. Fraktionskollege David Rausch sieht ebenfalls Handlungsdruck: "Wir malen in Mittelsachsen schön, dabei geht es nicht voran", kritisiert der Geringswalder.

Unternehmen wie die Großschirmaer Druckerei Primus international printing hatten noch keinen Erfolg beim Gewinnen von Flüchtlingen als Azubis. Zu unbegleiteten Minderjährigen habe der Betrieb schon Kontakt aufgenommen, so Karin Voigt, Assistentin der Geschäftsleitung, ohne Erfolg.

Dieter Steinert, Leiter der Stabstelle Asyl, wirbt um Verständnis: "Wir können nicht von heute auf morgen Flüchtlinge für den Arbeits- und Ausbildungsmarkt zur Verfügung stellen. Sie brauchen erst einen schulischen Abschluss und Sprachkenntnisse", sagt Steinert. In sechs bis sieben Jahren sehe es anders aus. Seit Januar/Februar arbeiten im Kreis fünf kommunale Integrations- und zwei Bildungskoordinatoren. Drei weitere Integrationskoordinatoren werden noch gesucht. Der Jugendhilfeausschuss berät in seiner heutigen Sitzung über junge Flüchtlinge in Betreuung der Arbeitsförderung. Hauptgrund, dass in Mittelsachsen noch kein Flüchtling eine Lehrstelle hat, ist laut Angela Schubert von der Arbeitsagentur in Freiberg unzureichende Sprachkenntnis. Komplexe Sachverhalte wie im Produktionsablauf seien fürdie geflüchteten Menschen "schwer verständlich, aber unabdingbar". Nach beendeten Deutschkursen biete das Arbeitsamt Kombimaßnahmen an - zur Eignungsfeststellung, Qualifizierung und zur Verbesserung der Deutschkenntnisse.

Laut der Agentursprecherin beginnt ein junger Mann im Sommer, nach seinem zweiten Deutschkurs, eine Ausbildung als Verwaltungsangestellter in der Stadtverwaltung Freiberg. Drei weitere junge Asylbewerber absolvieren seit 1. Februar eine Einstiegsqualifizierung bei der Siemens AG. Anschließend kann ihnen bei Eignung eine Ausbildungsstelle angeboten werden.

In Chemnitz sieht es etwas besser aus. Laut einem Sprecher der dortigen Arbeitsagentur befinden sich inige junge Flüchtlinge in der Berufsausbildung, "aber es sind wenige Einzelfälle." Er rechne in diesem Jahr mit einer positiven Entwicklung. Bundesweit fanden im laufenden Ausbildungsjahr laut Bundesagentur für Arbeit 9310Flüchtlinge eine Lehrstelle.

Der Jugendhilfeausschuss tagt heute, 17 Uhr in Mittweida, Am Landratsamt 3, Haus A, Zi. 112.