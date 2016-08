Kleinhartmannsdorfer Kinder haben jetzt einen Spielplatz

erschienen am 20.08.2016



Kleinhartmannsdorf. Am Samstag gab es für die Kinder aus Kleinhartmannsdorf kurz nach 16 Uhr kein Halten mehr. Denn zu diesem Zeitpunkt hatte Ortsvorsteher Marcel Möckel gemeinsam mit seinem Amtsvorgänger Armin Hahn ein Band durchgeschnitten und somit den neuen Spielplatz im Eppendorfer Ortsteil offiziell zur Nutzung frei gegeben. Knapp 20.000 Euro wurden investiert, um die Anlage zu errichten. Nun können die Kinder Sandkasten, Wippe, Schaukel und Balancierbalken nutzen. Auch eine kompakte Tischtennisplatte wurde errichtet. Daran lieferten sich mit Franz-Ferdinand Schramm, Vorstandsvorsitzender der Kreissparklasse Freiberg, sowie Karsten Leonhardt von der Eins - Energie in Sachsen gleich zwei Vertreter von Sponsoren ein kleines Duell.

Doch nicht nur diese beiden Unternehmen unterstützten das Projekt, Geld kam auch von der Fanta-Spielplatzinitiative, örtlichen Betrieben sowie von privaten Spendern. Insgesamt kamen so mehr als 5.000 Euro zusammen. "2011 gab es die erste Gedanken dazu, in Kleinhartmannsdorf einen Spielpatz zu bauen. Jetzt bin ich froh, dass dieses Vorhaben endlich umgesetzt wurde und hoffe, dass uns die Anlage hier am Sportplatz möglichst lange erhalten bleibt", sagte Hahn. Zugleich fand in Kleinhartamnnsdorf ein Kindersportfest statt, an dem Mädchen und Jungs aus der Partnergemeinde Malkov/Tschechien teilnahmen. (kbe)