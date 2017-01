Lagerhalle brennt in Flöha - Ortsdurchfahrt gesperrt

erschienen am 13.01.2017



Flöha. Eine Lagerhalle, die sich zwischen Bahnhofstraße und Rudolf-Breitscheid-Straße in Flöha befindet, hat am Freitagabend in Flammen gestanden. Feuerwehren versuchten den Brand zu löschen. Darüber informierte gegen 21 Uhr die Polizei. Zum Ausmaß des Feuers und zu möglichen Ursachen gab es zunächst keine Informationen.

Die Ortsdurchfahrt B180 musste während der Löscharbeiten gesperrt werden. (bj/grit)